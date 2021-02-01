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تراند اليوم : مسلسل ابنة السفير الحلقة 38 .. مسلسل ابنة السفير قصة عشق الحلقة 38 مترجمة للعربية

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مسلسل ابنة السفير الحلقة 38 مشاهدة وتحميل مسلسل ابنة السفير قصة عشق الحلقة 38 والذي يحكي قصة حب مستحيلة بين ناره ابنة السفير و سنجار ابن عامل بسيط في موغالا. ناره و سنجار وقعا في حب بعضهما منذ اللحظة التي تقابلا فيها عندما كانا طفلان. العاشقان يدركان انهما لن يستطيعا الاجتماع بسبب مواضيع عائلية فيقرران الهرب وترك كل شيء خلفهما. في اليوم الذي سيهربان فيه يحصل شيء غامض وتختفي ناره بشكل مفاجئ! بعد سنوات ستتغير حياة سانجار وعندما يستعد للزواج من فتاة اخرى تظهر ناره أمامه من جديد ومعها اسرار الماضي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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