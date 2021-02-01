تراند اليوم : استخدامات تجميلية للملح تعرفي عليها !! للبشرة,للأظافر.للشعر,للأسنان ........

الخليج 365

يوجد العديد من الفوائد لاستخدام الملح ليس فقط للطعام ولكن لاستخدامات تجميلية أيضا من أبرزها:

يعمل الملح كأفضل مقشر للبشرة، مثل السكر، بل أن البعض يعتبره أفضل، بحسب ما ذكره موقع "BOLD SKY" في تقريره الذي عدد فوائد الملح، إذ ذكر أن من الممكن استخدامه في تبيض الأسنان، ويتم ذلك بخلط ملعقتين من الملح مع صودا الخبز، وتنظف الأسنان بها. وأيضاً يساعد الملح على تقوية الأظافر الضعيفة، حيث تُخلط كذلك ملعقة صغيرة من الملح مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز، إضافة إلى بضع قطرات من عصير الليمون وبعض الماء الفاتر، وبعدها يتم نقع الأظافر في الخليط لمدة 10 دقائق على الأقل، ثم تُنظف الأظافر بلطف بفرشاة ناعمة وتشطف جيداً.\

ومن فوائد الملح أيضاً استخدامه كواحد من علاجات قشرة الرأس، وذلك عن طريق وضع بعض من الملح المجروش على فروه الرأس قبل ترطيب الشعر، ويتم عمل هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

ويصعب كذلك تخيَل أن هناك قناعاً يُستخدم فيه الملح كمنظف للبشرة، حيث توضع ملعقتان من الملح في إناء عميق، إضافة إلى أربع ملاعق صغيرة من العسل، ويتم خلطها بشكل جيد للحصول على معجون سميك، ثم يوضع الخليط على البشرة، ومن ثم تركها لمدة من (10 إلى 15 دقيقة) وبعدها يُغسل الوجه بالماء الفاتر، ويستخدم هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة.

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ولا تتوقف فوائد الملح في علاج البشرة عند هذا الحد، بل إنه يلعب دوراً مهماً في معالجة البقع الداكنة في البشرة، خصوصاً وأنها تُعد من العلامات المزعجة والعيوب التي تتسبب في إحراج المرأة وخجلها، ما يدفعها إلى البحث بشتى الطرق عن العلاج الفعال لها أياً كان السعر. إلا أن موقع "BOLD SKY" الهندي يقدم وصفة أساسية من الملح لعلاج تلك المشكلة، وتتكون من ملعقتين من ملح البحر أو الملح الإنكليزي أو الملح الخشن، مع عصير الليمون وزيت الزيتون، ويتم مزج هذا المكونات حتى يصير الخليط متجانساً، ويتم عمل قناع أسبوعي للوجه من هذا الخليط، والذي يستخدم كمقشر للبشرة.

صفحة "أورغانيك منصور" على "فايسبوك" نشرت معلومات كثيرة عن فوائد الملح للبشرة، فقالت: "الملح يحمي البشرة من السموم، ويقشر خلايا الجلد الميتة، ويزيل الرؤوس السوداء، وينظف ويعالج حب الشباب، وكذلك يحفز إصلاح البشرة عن طريق إزالة الطبقة الخارجية من الجلد، وتحسين الدورة الدموية. إضافة إلى أنه يحسن مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويمنع حب الشباب عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة المسببة في انسداد المسام وإزالة الطبقة الخارجية من الجلد ليجعل من السهل على بشرتك امتصاص والاستفادة من منتجات الترطيب".

أما صفحة "أبله نظيرة " للوصفات الطبيعية على "فايسبوك" فذكرت أن الملح يُعتبر من المواد الفعَّالة في التعقيم، واستخدامه على البشرة يُؤدي إلى منافع متعددة، فهو ينظفها ويُزيل الدهون المتراكمة على سطحها، ويُزيل الرؤوس السوداء دون إلحاق الضرر بها.