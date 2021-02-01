تراند اليوم : كشوفات نتائج البكالوريا في سوريا 2018 حسب الاسم ورقم الاكتتاب علمي وأدبي وجميع الفروع موقع وزارة التربية السورية moed.gov.s

نتائج البكالوريا 2018 في سوريا ظهرت – برقم الاكتتاب والمحافظة رابط نتائج الثانوية السورية عبر موقع وزارة التربية السورية في سورية ، ننشر لكم رابط نتيجة البكالوريا 2018 بسوريا ” نتيجة الثانوية السورية”، والتي ظهرت منذ قليل، حيث ينتظر طلاب البكالوريا العلمية والأدبية والتجارية والصناعية والنسوية والشرعية بفارغ الصبر معرفة النتيجة للتخلص من القلق والتوتر الذي يطاردهم منذ الانتهاء من الامتحانات.

نتيجة البكالوريا 2018 بسوريا

نقدم لكم نتيجة البكالوريا 2018 من موقع وزارة التربية السورية من خلال روابط مباشرة وخاصة بكل قسم، لكي تحصلون علي النتيجة بأسهل الطرق دون أي معاناة،وكانت وزارة التربية السورية قد أعلنت عن ظهور نتيجة البكالوريا 2018 صباح اليوم الأحد لجميع أقسامها العلمي والأدبي والصناعي والتجاري والنسوي والشرعي، بجميع المحافظات وهي، حلب، درعا، الحسكة، دير الزور، حماة، حمص، أديب القنيطرة، اللاذقية، ريف دمشق، دمشق، الرقة، طرطوس، الرويداء، وهذا ما جعل جميع الطلاب يعددون الساعات أنتظار لظهورها كي تطمئن القلوب علي مجهود العام الدراسي المنقضي.

وكان طلاب البكالوريا بسوريا 2018 قد انتهت من قضاء الامتحانات بحضور 150 ألف طالب وطالبة، وبعد طول انتظار اعتمدت النتيجة بنسبة نجاح 83% وهذا معدل يرضي الطلاب وأولياء أمورهم مقارنة ببعض الأعوام السابقة، وقد تكهن البعض ببعض التكهنات الغير صحيحة عن موعد إعلان النتائج بسوريا، وهذا ما أثار غضب الطلاب، قبل أن تعلن وزارة التربية السورية عن الموعد الرسمي من خلال الموقع المخصص لتنهي الجدل حول هذا الشأن.

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