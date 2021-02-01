تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط الرصافة الاولى 2018 .. نتائج الثالث متوسط 2018 الدور الاول ذي قار

نتائج الصف الثالث متوسط 2018، فقد تمّت العملية الامتحانية في الوقت الذي تمّ تحديده لها، وتم التعامل مع كل ما يُمكن أن يجعل الأمور على ما يُرام بشكل فعّال وإيجابي، وتمّ التوصل إلى كل ما هو مطلوب من قبل الطاقم الأكاديمي، وذلك وفق ما وضعته وزارة التربية العراقية من قوانين، وأسس تمّ السير على خُطاها طوال سنوات عدّة من العمل والعطاء، ولكنّ الأمر لا يخلو من بعض اللبس والتوتر، فإنّ الكثير من المواقع قبل فترة من الآن أشارت إلى أنّ نتائج الصف الثالث متوسط 2018 في الوقت الذي لم يتمّ الإعلان فيه عنها، لا من قبل وزارة التربية العراقية ولا من قبل أي من الجهات الرسمية المعنية بهذا الامر، وعلى رأسها المحافظات المختلفة في كافة أنحاء العراق، ولكنّنا في موقع الجمهور، أتيناك لكم بكل ما هو موثّق وصحيح وكل المعلومات التي تدور حول موعد الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط 2018 فتابعونا.

نتائج الصف الثالث متوسط 2018 2018

ينتظر الأهالي في كافة أنحاء العراق موعد الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط 2018، وذلك بعد أن تمّ الانتهاء من كافة الاختبارات كما هو مطلوب، وكما هو معروف في كل فصل من الفصول الدراسية، فقد تمّ التصريح من قبل وزير التربية العراقي معالي الوزير السيد محمد إقبال الصيدلي أنّ عملية رفع نتائج الصف الثالث متوسط 2018 ما زالت قائمة ولم يتمّ الإنتهاء منها حتّى اللحظة، وفي حال انتهت اللجان المختصّة من ذلك سيتمّ الإعلان عن ذلك عبر المواقع الرسمية التابعة لوزارةا لتربية العراقية.

رابط نتائج الصف الثالث متوسط 2018

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كل من له إبن أو إبنة في الصف الثالث المتوسط 2018 ينتظر موعد الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط 2018، حيثُ أنّ مرحلة رفع نتائج الصف الثالث متوسط 2018 قد أوشكت على الانتهاء، ويتمّ الإعلان عنها كما هو متعارف عليه من خلال المواقع الرسمية، وبالذات موقع وزارة التربية العراقية في كافة المحافظات، وقد بدأت الامتحانات في الرابع من فبراير من العام الجاري، وانتهت في الثاني عشر من ذات الشهر.

روابط نتائج الصف الثالث متوسط 2018 في العراق

هذه هي روابط الحصول على نتائج الصف الثالث متوسط 2018 في كافة محافظات العراق، فقد تمّ إطلاق لكل محافظة من المحافظات رابط استعلام خاص بها،وذلك تخفيفًا من الضغط الذي من الممكن أن يتعرض له موقع وزارة التربية العراقية.

ها قد أطلعناكم على حقيقة الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط 2018، ووضعنا بين أيديكم روابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط 2018، وكل ما صدر عن وزارة التربية العراقية قد أشرنا إليه، حيثُ لم يتمّ حتّى الآن الانتهاء من رفع الدرجات والنتائج الخاصة بالاختبارات النهائية للثالث متوسط 2018 في اي من محافظات العراق، ولكنّنا في موقع الجمهور سنكون معكم أولًا بأول، وفي حال تمّ الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط 2018 سنضعها بين أيديكم، وستتمكنوا من الحصول عليها من خلال البحث بأسمائكم رباعية.

النتائج http://www.results-iq.com/