تراند اليوم : نتائج بكالوريا في سوريا 2018 ,, www.moed.gov.sy موقع وزارة التربية نتائج الشهادة الثانوية في سوريا 2018 البكالوريا العامة و الشرعية و المهنية وزارة التربية و التعليم

موقع وزارة التربية السورية لصدور نتائج شهادة التعليم الثانوي العام في سوريا 2018 البكالوريا حسب رقم الاكتتاب و حسب الاسم www.syrianeducation.org.sy و http://www.moed.gov.sy/site في كل المحافظات و المراكز ستصدر قريبا و يتم اتاحتها لجميع الطلاب و مختلف الفروع الشرعية و الفنية و المهنية النسوية و الصناعية و التجارية و شهادة الثانوية العامة السورية على الموقع الالكتروني لنتائج امتحانات اخر العام الدورة الاساسية .

نتائج البكالوريا 2018 في سوريا برقم الاكتتاب

كمثل كل عام ينتظر طلاب الفروع المختلفة موعد صدور نتائج شهادة البكالوريا السورية بفارغ الصبر في ظل الاجواء التى تحدث بالبلاد و يقوم موقع وزارة التربية الجديد www.moed.gov.sy باعلان درجات المواد بطرق مختلفة حسب الاسم او حسب رقم الاكتتاب او حسب المدرسة و اسماء الاوائل في الثانوية العامة و الشرعية و المهنية على مستوى القطر في كل محافظات سوريا مثل حلب و دمشق و اللاذقية و الحسكة و دير الزور و و ريف دمشق و حماة و غيرها من المناطق المقسمة للادارات التعليمية .

موقع وزارة التربية السورية نتائج 2018 www.syrianeducation.org.sy

بجانب الموقع الالكتروني الجديد www.moed.gov.sy يظل الرابط القديم صاحب الوجود الاكبر و الاشمل و يحظى بمعاملة خاصة لانه الموقع الرسمي لوزراة التربية في سوريا www.syrianeducation.org.sy و كانت و مازالت تعلن عليه نتائج شهادة الثانوية في سوريا و لكن للتسهيل على الطلاب و اولياء الامور في الاستعلام و معرفة الدرجات و المجموع العام و الاستعداد للمفاضلة الالكترونية و بسبب ما تعرضت له سيرفرات الموقع من قبل فتم انشاء موقع اضافي و هو الجديد يعلن كلاً منهما نتائج البكالوريا السورية 2018 في نفس الوقت كما تم مع نتائج التاسع منذ ايام قليلة للتعليم الاساسي و الشرعي و تجدون عليه الثانوية العامة و الشرعية و المهنية .

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