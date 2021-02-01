تراند اليوم : موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم نتائج البكلوريا2018 نتائج الثالث الثانوي 2018

موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم نتائج البكلوريا2018 نتائج الثالث الثانوي 2018 نتائج البكالوريا 2018 اليوم عبر موقع وزارة التربية السورية الالكتروني، حيث أعلنت من جانبها وزارة التربية السورية صباح اليوم الأحد نتائج البكالوريا لهذا العام 2018، كما أن الوزارة أشارت الي ان نسبة النجاح لهذا العام فاقت نسبة النجاح العام الماضي وهذا الأمر يشير الي ان الوزارة تعمل بشكل منظم، والتحسينات التي طالت من الوزارة والعاملين بها ظهرت الان في سير العملية التدريسية.

ونوهت الوزارة الي ان نسبة النجاح المرتفعة هذه تبشر بالخير والأمل في الشارع السوري، فبالرغم من سوء الأوضاع التي تشهدها الجمهورية السورية في الأونة الأخيرة من كافة المجالات العسكرية والسياسية والإقتصادية، جميعها تعمل على تدمير قطاع التعليم في البلاد.

نتائج البكالوريا ظهرت الآن عبر موقع وزارة التربية السورية2018

قال من جانبة أحد المسؤولين في وزارة التربية صباح اليوم ان الجهود التي تبذلها الوزارة في الوقت السابق باتت واضحة الآن أمام الجميع، وبعد تفوق الكثير من الطلاب والطالبات لهذا العام 2018، شكر هذا المسؤول كافة العاملين في الوزارة من مشرفين ومتابعين وكافة الأيدي العاملة التي تشرع في خدمة التعليم بشكل دوري.

وأشار أيضا الي ان الوزارة ستقوم بنشر نتائج البكالوريا 2018 اليوم عبر موقع وزارة التربية السورية الالكتروني، وبالتالي سنضع لكم اسفل الجمهور رابط الموقع لكي تستعلمو عن نتائجكم فور الإعلان عنها من قبل المسؤلين، كما انه لفت الي ان الوزارة عملت منذ فترة طويلة على تحسين سير العملية الدريسية، والإهتمام بالطلاب والطالبات أمر مهم جدا في تحسين العلاقات بين الطلاب والمدرسين.

وحرصنا منا على متابعتكم يقدم لكم موقع الجمهور الإخباري خدمة الإستعلام عن نتائج البكالوريا 2018 اليوم وعلي الفور، حيث يمكنكم كتابة تعليق اسفل الجمهور التالي موضح فيه الأسم رباعي أو رقم الإكتتاب الخاص بكم والمحافظة التي تنتمون اليها، وسيقوم فريق عمل وطن الإخباري بالرد عليكم علي الفور، كما ويمكنكم الدخول الي رابط موقع وزارة التربية السورية قسم النتائج من خلال الرابط التالي اضغط هنــــا.

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وفي الختام نتمنى لكم متابعينا الطلاب والطالبات، وأولياء الأمور التوفيق والنجاح في منهاجكم، ونتمنى النجاح والإزدهار في حياتكم العلمية والمهنية، وكل عام وأنتم بخير