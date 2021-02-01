تراند اليوم : موقع النجاح نتائج الثالث متوسط 2018 موقع ناجح الديوانية ، البصرة ، النجف الاشرف ، ديالى نتائج الصف الثالث متوسط في العراق الدور الاول 2018 موقع وزارة التربية العراقية

موقع النجاح نتائج الثالث متوسط 2018 العراق ،نضع بين ايديكم روابط موقع نتائج الثالث متوسط 2018 بالاسم والرقم الامتحاني، حيث يبحث كثير من الطلاب والطالبات على الموقع الرسمي الذي سيقوم بنقل النتائج فور اعلانها واعتمادها من وزير التربية العراقية، لهذا سنقوم عبر صحيفتنا تنزيل موقع نتائج الثالث متوسط 2018 صلاح الدين بالاسم والرقم الامتحاني ليكون الطلاب على علم بموعد الاعلان عن النتائج.

فحالة من الاستياء والغضب الظاهر على وجوه الطلاب واولياء الامور بسبب تأخر الوزارة في الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2018 في جميع المحافظات العراقية، وذلك لان وزارة التربية قد وعدت الطلاب باعلان النتائج بعد العيد مباشرة، ولم يتم الى الان الاعلان عن النتيجة، لهذا تابعنا هذا الامر في الوزارة وعبر مصادرنا لمعرفة اخبار الوزارة والنتائج للصف الثالث المتوسط .

فقد اكدت مصادر مسؤولة من وزارة التربية العراقية قولها، ان عمليات التصحيح والرصد ما زالت مستمرة وان سبب التاخر في الانتهاء من التصحيح والرصد والمراجعة النهائية هو حصول المصححين ولجان الرصد والمراجعة على عطلة عيد الفطر المبارك، الامر الذي اخر عملية التصحيح والرصد والمراجعة، لهذا سيتم عرض النتائج باسرع وقت واعلانها بشكل رسمي عبر مواقع االوزارة الرسمية .

كما سيقوم موقع صحيفتنا باعلان النتائج عبر صفحاته فور القيام باعتمادها من السيد وزير التربية العراقي، كما يسعدنا ان نقوم بتوفير النتائج لجميع الطلاب والطالبات ويمكنكم القيام بمراسلتنا عبر التعليق بالاسم ورقم الجلوس لنقوم بتزويدكم بالنتيجة الخاصة بكم فور اعلانها من الوزارة ونشرها عبر موقعنا، وسنقوم بنشر النتيجة الخاصة بكم عبر التعليقات الخاصة بكم .

كما تنوه وزارة التربية والتعليم الى ان هناك العديد من المواقع قامت بنشر نتائج مزيفة واخرجت اشاعات حول اعلان النتائج، وان هذا الامر غير صحيح، ويجب على جميع الطلاب الاطلاع على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي العراقي ومواقع المحافظات العراقية، هذا ونتمنى لكم طلاب وطالبات الثالث المتوسط التوفيق والنجاح في نتائج الثالث المتوسط 2018.

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النتائج http://www.results-iq.com/