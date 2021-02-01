تراند اليوم : العاب فرايف Friv اقوى مواقع العاب friv الفلاش علي الانترنت

العاب فرايف Friv من اقوى مواقع العاب الفلاش علي الانترنت العبها الان وادعو اصدقائك واقرابك للعب هذه الالعاب الرائعة، يمكنك ايضا دعوة جميع افراد عائلتك للعب فالموقع يحتوي عل العاب friv فلاش مناسبة لجميع الاعمار وبانتظاركم هناك الكثير مثل لعبة المزرعة السعيدة و صب واي و البيرة والعاب تلبيس البنات والطبخ والسيارات والدراجات الناريه الممتعة بدون اي حدود.

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ولدينا في العاب فرايف لعبة كراش فلاش على الانترنت انها لعبة مميزة ورائعة للغاية ويحب ان يلعبها الأولاد والبنات أيضا وتحتوي اللعبة على انسان آلي وهو يقود سيارة او دراجة ويكون امامه حائط يمنعه من الوصول الى الهدف وامام الحائط يوجد منحدر عليك استخدام هذا المنحدر للوصول الى الجهة الأخرى بدون الاصطدام بالحائط يمكنك التحكم في السرعة وفى الاتجاه ايضاً.

ولعبة بن تن من أشهر واروع العاب بن تن على الاطلاق وتحتوي اللعبة على بن تن وهو يقود الطائرة ويحلق في السماء ويهاجم الأعداء للقضاء عليهم انها لعبة رائعة ويحب ان يلعب لعبة بن تن المحارب الأولاد والبنات أيضا يمكنك استخدام الماوس للتحكم في اتجاه الطائرة في السماء كما يمكنك إطلاق النار على الأعداء بالضغط على الزر الايسر للماوس.

ولعبة الفراخ من أحلي الألعاب لدي جميع الأطفال كما يلعبها جميع الاعمار لإنها في قمة التسلية والأثارة كما أيضا أحسن الالعاب انتشاراً في الشرق الأوسط واللعبة عبارة عن ان تقوم بضرب الفراخ بالنار لتجميع أعلي النقاط ويجب عليك استخدام الفأرة لإطلاق النار على الفراخ الطائر وتحريك المركبة الفضاية وتفادى كل البيض المتساقط من الفراخ ولكن احذر الاقتراب من الفراخ حتى لا تموت وتخسر اللعبة.

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ولعبة السمكة من وهي عبارة عن سمكة تقوم بتحريكها باستخدام الماوس لتتجول فى البحر باحثة عن السمك الصغير لتاكلة وكلما اكلت اكتر كلما زادت حجم ولكن عليها الانتباة من السمك الاكبر منها حجما فهو ايضا يأكل من هو اصغر منه.

ولعبة كراش هي وهي عبارة عن سباق سيارات يقوم بة الشخصية الرئيسية كراش . ويمكنكم فيها جمع الاسلحة من الصناديق المنتشرة فى الطريق وضربها على بقية المتسابقين لتعطيلهم عن الفوز كما أنها تصنق ضمن الالعاب المسلية.

ولعبة من سيربح المليون أفضل العاب الذكاء والتفكير فى الوطن العربى علي الانترنت و يقوم بلعبها الكبير قبل الصغير العاب من سيربح المليون عبارة عن مجموعة من الأسئلة العامة يسئلها الإعلامي جورج قرداحى كما المطلوب منك الإختيار من بين أربعة اختيارات للوصول إلى المليون ريال و ربحهم و تقوم فيها بإختبار معلوماتك بشكل عام و أيضا للوصول للمليون يجب عليك الاجابة علي 15 سئوال بطريقة صحيحة كما يمكنك التوقف في أي وقت لكي لا تضيع عليك مكاسبك ومن سهولة اللعبة ان لديك وسائل مساعدة مثلا حذف اجابتين واتصال بصديق ومساعدة الجمهور الموجود معك وفي كل سؤال.

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