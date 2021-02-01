تراند اليوم : أهم نصائح للوقاية من السكتات الدماغية

كشفت دراسة جديدة إلى أنه يمكن تجنب 9 إصابات بالسكتة الدماغية من أصل 10 إصابات، وذلك في حالة إتباع الأفراد 10 قواعد صحية.

ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أنه على الرغم من ظن أغلب الناس أن السكتات الدماغية لا يمكن تجنبها، إلا أن 91% منها لا تحدث إذا اهتم الناس بصحتهم وأقلعوا عن التدخين وشرب الكحوليات.

أشارت الصحيفة إلى وجود 125 ألف إصابة بالسكتات الدماغية سنويًا في بريطانيا، ولكن الدراسة التي أجريت في جامعة ماكماستر الكندية، توصلت إلى أنه 138 ألف إصابة يمكن تجنبها، مما قد يحمي حياة حوالي 48 ألف شخص.

تشمل القواعد العشرة التي تمنع حدوث السكتات الدماغية، كل من خفض ضغط الدم، وممارسة التدريبات الرياضية، وتناول الأغذية الصحية، والحفاظ على وزن صحي، والوقاية من داء السكري.

بالإضافة إلى تقليل الكوليسترول، والإقلاع عن شرب الكحول، والتوقف عن التدخين، وتقليل الضغط، وتناول الأدوية الوقائية من عدم انتظام ضربات القلب.

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ومن بين جميع عناصر الخطر، وجد كتّاب الدراسة أن خفض ضغط الدم كان له التأثير الأكبر، مقللًا فرص الإصابة بالسكتة الدماغية إلى النصف.

فحصت الدراسة 27 ألف ضحية من ضحايا السكاتات الدماغية عالميًا، وقارنت أساليب حياتهم بأساليب حياة الأصحاء.