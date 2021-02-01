تراند اليوم : مكملات الماغنيسيوم يفيد فى خفض ضغط الدم المرتفع

وكالات - الخليج 365

توصلت دراسة الى أن مكملات الماغنيسيوم الغذائية التى يتم تناولها يوميا لمدة 3 أشهر ربما تساهم فى تقليل ضغط الدم بشكل طفيف.

وقال كبير الباحثين يكينج سونج إن أدلة سابقة كانت تشير إلى أن نقص الماغنيسيوم قد تكون له صلة باضطرابات مصاحبة لزيادة الوزن مثل ضغط الدم المرتفع. وقال سونج من كلية الصحة العامة بجامعة إنديانا فى إنديانابوليس "تناول مكملات الماغنيسيوم الغذائية عن طريق الفم يمكن أن يساعد فى تقليل ضغط الدم ويمكن اعتباره وسيلة غير مكلفة وآمنة لعلاج ارتفاع ضغط الدم."

وأشار لرويترز هيلث فى رسالة بالبريد الإلكترونى إلى إن مكملات الماغنيسيوم الغذائية يمكن أن تسبب اضطرابات فى الجهاز الهضمى وقد تتداخل مع أدوية أخرى.

وتابع قوله "مرضى القلب والكلى والكبد وغيرها من الأمراض الخطيرة ينبغى ألا يتناولوا مكملات الماغنيسيوم دون موافقة طبيبهم أو إشرافه".

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وجمع الباحثون بيانات من 34 تجربة سريريه شملت أكثر من ألفى شخص واستنادا إلى هذه النتائج اكتشف الباحثون أن تناول جرعة يومية مقدارها 368 مليجراما من الماغنيسيوم لمدة نحو 3 أشهر يخفض فيما يبدو ضغط الدم.

ووفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية يعانى نحو 70 مليون بالغ أمريكى أو ما يعادل واحد من كل ثلاثة بالغين من ارتفاع ضغط الدم.