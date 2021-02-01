تراند اليوم : سلبيات تساقط الشعر على الشخصية

وكالات - الخليج 365

لعل تساقط الشعر هو أحد الأمور المرعبة لملايين البشر رجالاً ونساءً، فهو يعني تغير الشكل والتقدم في العمر وتراجع الجمال ويعني أن نمشي في الشارع، خصوصا النساء، ونشعر أن النظرات تلاحقنا وتكتشف فراغات الشعر في رأسنا.

في الحقيقة إنه ليس بالأمر السهل، ويقلل من الثقة بالنفس. لذلك بحث الناس عن حلول ووبعضها بدا ناجحا مع تكراره، ومن هذه الحلول:

البصل: أرخص أنواع العلاج، وأكثرها وفرة. عصيره يحدّ من تساقط الشعر بسبب احتوائه على معدلات عالية من الكبريت الذي ينشّط عمل الدورة الدموية ويقوّي البصلات.

بعض الزيوت: زيوت جوز الهند، واللوز، وزيت الزيتون، والخروع والخردل. أما طريقة الاستخدام فسهلة جداً قوامها تدليك فروة الرأس بأي نوع من تلك الزيوت مرة أسبوعياً أو أكثر من ذلك إذا كان هنالك إمكانية لذلك.

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منقوع الحلبة: تعتبر الحلبة من النباتات المفيدة التي تحتوي على معدلات مرتفعة من الأحماض الأمينية والبروتينات والدهون والبيتا كاروتين، وهي مواد تعزز نمو خلايا الشعر. تُستخدم الحلبة بعد نقعها بالماء طوال الليل، يُصنع منها عجينة، بعدها توضع على المناطق الخالية من الشعر في الرأس طوال نصف ساعة.

أوراق الصبّار: يحتوي على إنزيمات تحفّز نمو الشعر، ويمكن استخدام الزيوت والكريمات التي تحتويه. يمكن عصر ورق الصبار بطحنه في الخلاط مع نوع من الزيوت وتصفيته وغسل الشعر به وتركه طيلة الليل.

العرقسوس: وضع منقوع العرقسوس على الرأس يفتح المسامات ويرطّب البشرة، وكذلك، يقضي على الالتهابات في فروة الرأس بمختلف أشكالها.