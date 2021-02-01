تراند اليوم : دراسة : فيتامينات الحمل عديمة القيمة

وكالات - الخليج 365

توصلت دراسة أن ما تحتاجه الحامل من الفيتامينات لا يزيد عن جرعة يومية من حامض الفوليك ٤٠٠ ميكروجرام بعد أن تأكدت فائدته فى حماية الجنين من تشوهات القناة العصبية. أيضا جرعة من فيتامين (د) ١٠ ميكروجرام لحماية عظام الأم وجنينها.

توصى الدراسة بأن تناول الأم طعاما متوزانا والكثير من الخضراوات والفاكهة ومنتجات الألبان إلى جانب قدر كاف من المياه.

drug and lherapuitic bullein الدورية العلمية التى تختص بالأدوية نشرت هذا الشهر نتائج دراسة علمية موسعة تشير إلى أن مجموعة الفيتامينات التى اعتادت السيدات الحوامل تناولها طوال فترة الحمل فى الواقع لا تحتاجها فهى غير لازمة.