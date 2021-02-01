تراند اليوم : علماء : مص الأصابع وقضم الأظافر عند الأطفال صحي

وكالات - الخليج 365

كشف علماء من نيوزيلندا عبر دراسة طويلة الأمد إلى التعرف على آثار عادة مص الأصابع أو قضم الأظافر على الأطفال.

ونشر العلماء دراستهم في الدورية العلمية الأمريكية «بيدياتركس». وذكر العلماء في الدراسة أن الأشخاص الذين يتعرضون لميكروبات في أوقات مبكرة من حياتهم تصبح أجسامهم أكثر مقاومة للأمراض في المستقبل، كما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الذي نشر تقريرا عن الدراسة.

وتدخل ميكروبات وأحياء مجهرية إلى جسم الأطفال الصغار عبر عملية مص الأصابع وقضم الأظافر، ودرس العلماء بيانات 1037 شخصا بأعمار 5، 7، 9، 11 عاما. ودون العلماء معلومات عن الأطفال وعن عاداتهم في الطفولة، مثل قضم الأظافر أو مص الأصابع. ومن ثم أجرى الباحثون اختبار الحساسية على هؤلاء الأشخاص عندما وصلت أعمارهم إلى 13 عاما.

وعندما وصل عمرهم إلى 32 عاما أجري عليهم اختبار الحساسية من جديد.

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وذكرت نتائج الدراسة أن 49% من الأشخاص الذين أجري عليهم الاختبار بعمر 13 عاما، والذين لم يقضموا أظافرهم أو مصوا أصابعهم، كانوا قد تعرضوا لأمراض الحساسية.

أما اليافعين بعمر 13 عاما الذين مصوا أصابعهم أو قضموا أظافرهم فوصلت عندهم نسبة الإصابة بالحساسية إلى 38%.

في حين انخفضت نسبة الإصابة بالحساسية إلى 31% عند اليافعين بعمر 13 عاما الذين قاموا بقضم الأظافر ومص الأصابع سوية عند الصغر.

من جانبه، ذكر المشرف على الدراسة بوب هانكوس، من جامعة أوتاغو النيوزيلندية، أن التعرض للميكروبات في سن الطفولة يقلل من نسب التعرض للحساسية.

ونقل موقع «تي أونلاين» الألماني عن المشرفين على الدراسة أن نتائج هذه الدراسة لا يمكن تعميمها، بسبب أن اختبارات الحساسية التي تم إجرائها كانت على الجلد فقط.

في حين لم تكن هنالك فروقات تذكر بين المجاميع التي أجريت عليها الدراسة عند اختبار أنواع أخرى من الحساسية، مثل حساسية الأنف (التهاب الأنف التحسسي)، الذي لا يمكن التعرف على أعراضه من خلال اختبارات الحساسية على الجلد فقط.

وقال الباحثون في الدراسة: |نحن لا نشجع بأي حال من الأحوال الأطفال على البدء بمثل هذه العادات، لأن الفوائد الصحية الحقيقية لها غير معروفة بصورة واضحة.