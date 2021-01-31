تراند اليوم : فيديو البحر الميت تويتر .. فيديو البحر الميت الفاضح كامل بدون حذف

نشر ناشطون فيديو البحر الميت على تويتر وفيسبوك والذي يظهر شاب وفتاة في أوضاع مخلة في الادب على شاطئ البحر الميت، وعقب نشر فيديو البحر الميت الفاضح عن السخط في أوساط الشارع الاردني والعربي الفلسطيني، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين بالفيديو الفاضح.

وتصدر " فيديو البحر الميت" الا أخلاقي مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية ، وسط دعوات شجب واتنكار من قبل النشطاء لهكذا أفعال .

وفي تفاصيل، فقد تداول عدد من الحسابات عبر مواقع السوشيل ميديا، فيديو فاضح تحت إسم "البحر الميت" يحتوي على مشاهد لا أخلاقية لشاب وفتاة على شواطيء البحر الأحمر.

الفيديو المتداول، والذي جرى تصويره من قبل أحد المتواجدين في المكان عبر كاميرة الهاتف الخاص به، قوبل باستنكار وغضب كبير من قبل النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماع، مطالبين الجهات الأمنية بضرورة القبض على المتورطين في الفيديو لمنع انتشار الفاحشة بين المجتمع .

هذا ويواصل الأمن الأردن تحقيقاته بخصوص الفيديو المتداول، مطالباً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكف عن تداول الفيديو لما فيه من مشاهد لا أخلاقية مخالفة للمجتمع الأردني المحافظ .

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ويعتبر فيديو البحر الميت الصدمة الثانية التي يتلقاها الشعب الأردني بعد الفضيحة المدوية التي كانت قد انتشرت منذ حوالي الشهر بعد انتشار فيديوهات جنسية لفتاة مع شاب والتي كان من بينها تصرفات جنسية داخل سيارة "فورد فيوجن" وسط النهار وبين المباني السكنية من دون اكتراث، وقد تعاملت الجهات المسؤولة مع الموضوع بشكل مباشر وسط سخط كبير من الشعب.