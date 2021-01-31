الاكثر متابعة اليوم - خالد يوسف يعلن اصابته بكورونا

أعلن المخرج المصري خالد_يوسف، عن إصابته بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة التحاليل التي أجراها إيجابية، رغم عدم شعوره بأي أعراض مرضية.

كتب خالد عبر صفحته: “استلمت الآن نتيجة فحص كورونا ..الحمد لله الذي٠ لا يحمد على مكروه سواه.. قعدت أنق على نفسي إني طول الوقت على سفر ولم أصاب بكورونا.. وأديني بعد طول صمود أصبت بالفيروس.. والحمد لله لا أشعر بأي أعراض من اللي بيقولوا عليه.. دعواتكم أن تمر بسلام”.

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وطالب يوسف، جمهوره بالدعاء لشقيقه الذي أصيب هو الآخر بفيروس كورونا، حيث كتب: “دعواتكم لشقيقي الذي مازالت حالته حرجة”.

يأتي ذلك بعد انتشار أنباء عن عودة خالد يوسف قريبًا إلى مصر، بعد سنوات قضاها خارج البلاد مع زوجته الفنانة التشكيلية، شاليمار شربتلي.

وقالت مصادر قضائية، إن خالد يوسف ليس عليه أي قضايا وإن موقفه القانونى سليم تمامًا ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل والسفر من مكان إلى آخر.