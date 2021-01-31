تراند اليوم : طريقة عمل الكفتة والبطاطس بالصينية

الخليج 365 /

مقادير الكفتة والبطاطس بالصينية

١⁄٢ كيلوغرام لحم غنم مفروم ناعم

١⁄٤ باقة بقدونس

٥ بطاطا، مقطعة دوائر

٣ طماطم، مقطعة دوائر

١ بصل أبيض، حجم وسط ومفروم ناعم

٤ ملعقة كبيرة سائل الطبخ من لورباك

٢ ملعقة صغيره معجون الطماطم

١ ملعقة كبيرة دقيق

١ ملعقة كبيرة بهار حلو

١⁄٢ ملعقة صغيره قرفة ناعمة

٣ ملعقة صغيره ملح

٢ كوب ماء

طريقة تحضير الكفتة والبطاطس بالصينية

١. يحمى الفرن على حرارة متوسطة.

٢. في صينية فرن زجاجية، تسكب ملعقتان كبيرتان من سائل طبخ لورباك، تصف شرائح البطاطس، وتوزع فوقها باقي كمية سائل الطبخ.

٣. في وعاء كبير، يوضع البصل، نصف كمية البهار والقرفة وتخلط. هذه الخطوة اساسية للتخفيف من حدة البصل. يضاف البقدونس ويخلط المزيج من جديد. أخيراً، تضاف اللحمة، ملعقتان صغيرتان ملح وملعقة الدقيق. يعجن الخليط جيدا للحصول على قوام متماسك للكفتة.

٤. تشكل أقراص من الكفتة، تصف على الصينية فوق البطاطس، ثم توزع فوقها شرائح الطماطم.

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٥. في وعاء، يذوب معجون الطماطم مع كوبان ماء، وتضاف عليها باقي الملح، البهار الحلو والقرفة ثم تحرك جيدا.

٦. توزع الصلصة فوق صينية الكفتة، تغطى الصينية بورق المنيوم وتدخل إلى الفرن لحوالي 40 دقيقة حتى تنضج بشكل كامل.

٧. تخرج الصينية من الفرن وتقدم ساخنة.