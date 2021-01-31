تراند اليوم : طريقة عمل فطائر الربيان والشمّر مع صلصة الزبدة

الخليج 365 /

مقادير فطائر الربيان والشمّر مع صلصة الزبدة

للحشوة:

٢٥ غرام زبدة، نصف مكعب من مكعبات زبدة لورباك

١ شمار، مقطع شرائح رفيعة جداً

١٨٠ غرام روبيان أو قريدس، نمري مقشّر، مقطّع لقطع صغيرة نسبياً

١ فص ثوم، مقطع لشرائح رفيعة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

للفطائر:

٥٠ غرام طحين

١ ملعقة كبيرة زبدة، لورباك

٤ ملعقة صغيره زبدة، سائل الطبخ من لورباك

١٠٠ مل حليب سائل

١ بيضة

ملح

للصلصة:

٢٥ غرام زبدة، نصف مكعب من مكعبات زبدة لورباك

١ ملعقة كبيرة معجون الطماطم

١ ملعقة كبيرة عصير تفاح، للطبخ

٤٠٠ مل مرق السمك

١ ملعقة كبيرة كريما، مزدوجة

١⁄٢ ملعقة صغيره خردل ديجون

١ ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض

٢٥ غرام زبدة، نصف مكعب من مكعبات زبدة لورباك

١ ليمون حامض

٣٠ غرام جبن غرويير

١ ملعقة كبيرة خردل، الليمون

ملح

طريقة تحضير فطائر الربيان والشمّر مع صلصة الزبدة

١. يُطهى جذر الشمر مع نصف مكعب من معبات زبدة لورباك لمدة 12 دقيقة تقريباً، أو حتى يصبح ناعماً، ليناً وذهبي اللون.

٢. تُرفع الحرارة قليلاً ويُضاف الربيان والثوم ويُقلبان قليلاً لأنّ الروبيان سيعاد طهيه على المشواة في مرحلة لاحقة. يُتبّل بالملح والفلفلثم يُنقل إلى في طبق.

٣. يُنخل الطحين في وعاء ويُقلّب مع الملح. تُشكّل حفرة صغيرة في الوسط وتُكسر فيها البيضة. بواسطة خلاط يدوي تُخلط البيضة مع الطحين وبعدها يُضاف الحليب شيئاً فشيئاً حتى آخره وليصبح المزيج ناعماً. تُخلط ملعقتين من زبدة لورباك السائلة مع خليط الفطائر.

٤. في مقلاة غير لاصقة متوسطة الحجم، تُسكب ملعقة واحدة من سائل طبخ لورباك. وعندما تصبح ساخنة، تغرف نصف كمية خليط الفطائر وتُشكل منه فطيرة واسعة ولكن رفيعة جداً. تُقلب عندما تصبح الجهة السفلية بنية اللون وتُطهى الفطيرة بالتساوي على الجهة الأخرى. يتم اعداد فطيرتين، ثم ترص الفطيرتين ويوضعا على جانب واحد.

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٥. باستخدام مقلاة صغيرة، تسخن في قعرها ملعقة معجون الطماطم لتنكمش مع قعر المقلاة. يجب الانتباه لعدم حرقها.

٦. يُضاف عصير التفاح ومرق السمك ويُطهى على نار خفيفة لتصبح السوائل بمعدّل ¼ كوب. في حين تستمر الفقاقيع بالظهور، يوضع الماسترد. توضع مكعبات الزبدة الباردة ويحرك المزيج باستمرار حتى تصبح الصلصة كالحليب، سميكة ولامعة.

٧. تضاف الكريما وبعدها بعض عصير الليمون لمذاق حاد. تُتبل مع الملح. إذا خرج بعض العصير من الربيان، يُسكب مع المرق عندما تقل كميته.

٨. تُحمى المشواة على أعلى درجة وتوضع الفطائر جنباً إلى جنب على المساحة النظيفة. تُقسم الحشوة على نصف الفطيرة.

٩. تُلف الفطائر بطريقة مشدودة قليلاً وتوضع على ورق خبز غير لاصق في حين تكون الجهة المتداخلة في الجزء الأسفل.

١٠. يُغطى سطح الفطائر ببشر جبنة الغرويير. ثم تُرصف الفطائر على مساحة قريبة من حديد المشواة، وتُطهى الفطائر حتى تذوب الجبنة وتصبح بنية اللون. في حين تُطهى الفطائر يتم تسخين الصلصة قليلاً.

١١. تُقسم الصلصة على طبقين. ثم تُشكل بقعتين لتوضع عليها الفطائر ثم يُرش فوقها بعض الفلفل. تُقدّم الفطائر مع السلطة الخضراء المتبلة بزيت الزيتون وعصير الليمون.