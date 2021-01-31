تراند اليوم : ما علاقة مرض السكري بالقدمين ؟

من أحد مضاعفات السكري ما يعرف بقدم السكري وهي حالة طبية تصيب القدمين بسبب عدم الاهتمام بمستوى السكر بالدم, قلة الالتزام بالأدوية والحمية, وايضا ناتج عن خلل التروية في القدمين.

لذلك على المصابين بالسكري الاهتمام بقدمهم كل يوم , بعض النصائح للاعتناء بالقدمين :

1- غسل القدمين بالماء والصابون والتأكد من تجفيفهما جيدا خاصة بين الأصابع.

2- ملاحظة أي تغيرات في الجلد والأظافر.

3-العناية بالجلد بالكريمات المطرية للوقاية من جفاف الجلد.

4- استخدام الأدوات الشخصية فقط من قصاصة الأظافر والمناشف وغيرها.

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5- قص الأظافر بعد نقعهما في الماء والابتعاد عن الأطراف والجلد وتجنب قصهما كثير.