تراند اليوم : «التموين»: قوافل سيارات محملة بسلع غذائية بأسعار مخفضة تجوب المحافظات

الخليج 365/

قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين، إنه "استمرارا لتلبية إحتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة والعمل على استقرار الأسعار، تجوب اليوم الاثنين، قوافل السيارات المتنقلة في محافظات مصر التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية المحملة بمختلف السلع الغذائية".

وأضاف «حنفي» في بيان له اليوم، أن تلك القوافل تعرض السلع بأسعار مخفضة بنسب تتراوح من 20% إلي 25% عن الأسواق، وتحمل لحوم ودواجن مجمدة، وأسماك، وسكر، وأرز، وزيوت، وبقوليات، وصلصة، ودقيق، وبقوليات، وخضر، وفاكهة، وغيرها من السلع، بالإضافة إلى «كّون وجبتك».

وتابع، أن قوافل السيارات ستكون بمناطق متنوعة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة بمدينة دمنهور، وبمنطقة أبشواي بالفيوم والفشن ببني سويف ومغاغة بالمنيا والبداري بأسيوط، وبمدينة الخارجة بالوادي الجديد وساقلته بسوهاج ونجع حمادي بقنا، وبوسط مدينة القصير بالبحر الأحمر ونجوع أسنا بالأقصر، وكوم أمبو بأسوان وغيرها من المحافظات.

وأشار وزير التموين، إلي أن قوافل السيارات تنطلق يوميا في أماكن متنوعة، بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب كافة الأسرة المصرية وخاصة محدودة الدخل.

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