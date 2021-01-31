تراند اليوم : طريقة عمل صينية باذنجان ودجاج بالبشاميل

الخليج 365 /

مقادير صينية باذنجان ودجاج بباشميل

حبتين بطاطا مقطعة درائر ومقلية

٤حبات باذنجان مقطعات دوائر ومقلية ومصفى منه الزيت

نص كيلو صدور دجاج مقطع شرايح طولية

بصلتين مقطع شرايح

ننقع الدجاج قبل بساعة بهذا الخليط:

معلقتين لبن

معلقة ونصف دبس الرمان

ملعقة بهارات كاري

ملعقة سمنة

رشة ملح

رشه هيل مطحون

للباشميل:

ملعقتين طحين كبار

٣ملاعق زبدة مذابة

كوب حليب سائل

مكعب مرق

رشة فلفل ابيض

رشة هيل

للوجه:

جبنة موزاريلا

ملعقتبن كزبرا خضرا مفرومة ناعم

طريقة تحضير صينية باذنجان ودجاج بباشميل

١. نقلب البصل على النار ونضيف له الدجاج مع خليطه ونتركه حتى ينضج.

اقرأ أيضاً

٢. نجيب صينية نصف البطاطا والباذنجان ونضع الدجاج والبصل فوقهم ثم نرش الكزبرة.

٣. نحضر الباشميل، نقلب الزبدة ثم نضيف لها الطحين ونحرك ثم نضيف الحليب، نحرك جيدا نضيف اليهارات ومكعب المرق ونحرك حتى يغلي نضعه فوق طبقة الدجاج.

٤. نرش الجبنة على الوجه وندخله الفرن حتى تتحمر من اعلى.