تراند اليوم : طريقة عمل شاورما اللحمة

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الخليج 365 /
مقادير شاورما اللحمة
المكونات:
500 غرام لحم شرحات رفيع
معلقتين كبار لبن زبادي
عصير ليمونة
معلقتين كبار خل ابيض
معلقة كبيرة زيت زيتون
معلقة صغيرة هيل مطحون
معلقة صغيرة قرفة ناعمة
برشة جوزة الطيب
معلقة صغيرة بابريكا
ربع معلقة صغيرة زنجبيل مطحون
4 سن تومة مهروسة
ربع كوب زيت نباتي
ملح
معلقة كبيرة بهار لحمة
معلقة صغيرة بهار باربكيو لحم
صلصلة الطحينية: ربع كوب طحينية ؛ عصير ليمونة صغيرة ؛ تلت كوب ماء بارد جدا ؛ رشة ملح
طريقة تحضير شاورما اللحمة
١. بنجهز الخلطة وبننقعها فيها على الاقل 4 ساعات لليلة كاملة في التلاجة.
٢. بالقلاية بحط الزيت ويكون حامي شوي بقلب قطع اللحمة وبخليها على نار عالية تتنشف ميتها وبضل اقلب فيها لتستوي بتاخد من 20_30 دقيقة.
٣. بجهز صلصلة الطحينية وبدهن فيها الخبزة مع اللحمة والمخلل والبقدونس والبصل وبقدمها وألف صحة وهنا.