تراند اليوم : اخبار اليوم محمد فوزي يكشف لـ"وشوشة" تفاصيل الجلسات التحضيرية لمسلسل "الكينج"

الخليج 365 /

قال المنتج محمد فوزي، أنه فى انتظار المؤلف وليد يوسف، من انتهاء كتابة حلقات مسلسل النجم محمد منير، "المغنى ضمير وطن"، والذى من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المُقبل.

أكد "فوزي"، في تصريح خاص لـ"وشوشة"، أنه لم يتعاقد مع أي فنان حتى الآن، لكونه ينتظر انتهاء مؤلف العمل من كتابه عده حلقات لتقديمها لأبطال العمل ليبدوا رائيهم، مشيرًا إلى أنه لن يستطيع أن يرشح أي فنان إلا فى حالة الإنتهاء من الكتابة .

أضاف "فوزي" أن وليد يوسف، قارب على الإنتهاء من كتابة "المغنى ضمير وطن"، على أن يتم بدء تصوير أولى مشاهد المسلسل فى يناير المُقبل.

ملحوظة: نشرنا لكم في الوحدة الاخباري خبر : اخبار اليوم محمد فوزي يكشف لـ"وشوشة" تفاصيل الجلسات التحضيرية لمسلسل "الكينج" منقول بالكامل من محرري وشوشة ولا نتحمل مسئولية فحواه ويمكنك رؤية الخبر في مصدره الاصلي من هنا : وشوشة

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