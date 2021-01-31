تراند اليوم : آخر أفلام عمر الشريف «ألف اختراع واختراع» يعرض للمرة الأولى فى «دبى السينمائى»

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الفيلم يقدم قصة حياة عالم القرن ابن الهيثم.. والأمم المتحدة: الفيلم جزء من حملة «السنة الدولية للضوء».. ومخرجه: يحزننى أن الشريف لن يكون معنا فى هذه المناسبة

أعلن مهرجان دبى السينمائى الدولى عن تكريم الممثل المصرى الراحل عمر الشريف بدورته الـ12 فى ديسمبر المقبل، عبر تقديم عرض عالمى أول لفيلمه الأخير «ألف اختراع واختراع وعالم ابن الهيثم». وكان الشريف، الذى رحل عنا فى شهر يوليو الماضى، قد قرر العودة للتمثيل بعد انقطاع سنوات لدعم مخرج ومنتج الأفلام القصيرة الحائز على عدة جوائز أحمد سليم، حيث يقوم الشريف ببطولته لهذا الفيلم القصير سردا لمغامرة الحسن بن الهيثم، العالم العربى وفيلسوف القرن الحادى عشر، لاكتشاف كيفية الرؤية، وفهم مبادئ نظريات البصريات وخصائص الضوء، الأمر الذى ساعد على وضع أسسٍ للعلوم الحديثة، ومنحه لقب أبوالفيزياء التجريبية وعلم البصريات الحديث والمنهجية العلمية، فضلا عن كونه أحد أوائل مستخدمى ما يسمى اليوم بالغرفة المظلمة (كاميرا الثقب الصغير)، الجهاز الذى شكل أساس التصوير الفوتوغرافى والسينمائى. وقد أعجب عمر الشريف بقصة فيلم ابن الهيثم، وخاصة لكونه درس الفيزياء قبل دخوله عالم السينما.

وتعاون الشريف، الذى حقق خطوات كبيرة للسينما العربية فى المنطقة والعالم، مع مؤسسة «1001 اختراع» التعليمية البريطانية الرائدة، لتسليط الضوء على الأهمية الكبرى والإمكانيات الهائلة التى يمكن الوصول إليها عند سعى الإنسان لتحقيق أحلامه. وخصص المخرج أحمد سليم هذا الفيلم القصير تخليدا لذكرى عمر الشريف بعد وفاته.

الفيلم إنتاج بريطانى ــ إماراتى مشترك، وسوف يتم تقديم عرضين له خلال دورة هذا العام من المهرجان، كما يُعد آخر الأفلام الـ 15 المشاركة فى برنامج «المهر الخليجى» للأفلام القصيرة فى المهرجان.

وقال مسعود أمرالله آل على، المدير الفنى لمهرجان دبى السينمائى الدولى «ترك رحيل عمر الشريف أثرا كبيرا علينا، كما ترك تأريخه الفنى إرثا عظيما فى صناعة السينما. سبق وأن منح المهرجان فى دورته الأولى عام 2004 الفنان الكبير «جائزة تكريم إنجازات الفنانين»، واليوم من الطبيعى أن نقوم بتكريم آخر فيلم قام بتمثيله بعرضه فى مسابقة «المهر الخليجى» للأفلام القصيرة، التى نسعى فيها لتقديم أفضل المواهب والإبداعات السينمائية.

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بينما قال المخرج أحمد سليم: «يشرفنى أن يحظى هذا الفيلم القصير بعرضه العالمى الأول فى دبى، ويحزننى أن المبدع عمر الشريف لن يكون معنا فى هذه المناسبة. لا شك أن حياة ابن الهيثم وإسهاماته الملهمة فى عالمنا تستحق التقدير والاحترام من قبل الجميع، وخاصة عالم السينما والتصوير الفوتوغرافى. نحاول من خلال هذا الفيلم تخليد ذكرى هذا العالم الجليل، ونأمل أن يلامس عقول وقلوب الملايين من الشباب حول العالم».

جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت عن هذا الفيلم رسميا ليكون جزءا من حملة «السنة الدولية للضوء»، كما سيكون جزءا من الحملة العالمية التى تحتفى بابن الهيثم، التى يقودها المخرج أحمد سليم بالتعاون مع منظمتى «اليونسكو»، و«ألف اختراع واختراع»، وستضم معارض وكتبا وعروضا حية ومواد تعليمية. لمشاهدة تريلر فيلم «ألف اختراع واختراع وعالم ابن الهيثم».