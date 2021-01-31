تراند اليوم : طريقة عمل تارت التفاح الفرنسية

الخليج 365 /

مقادير تارت التفاح الفرنسية

للعجينة:

١٥٠ غرام زبدة، 3 مكعبات زبدة لورباك

١ كوب دقيق

١⁄٤ كوب ماء، بارد جداً

١ ملعقة صغيره ملح

للحشوة:

٥٠ غرام زبدة، 1 مكعب زبدة لورباك

٣ تفاح، كبير مقشرة ومقطع شرائح رفيعة ودائرية

٣ ملعقة كبيرة سكر، قصب السكر

١ ملعقة صغيره ملح

طريقة تحضير تارت التفاح الفرنسية

١. في وعاء الخلط، يوضع الدقيق، مكعبات زبدة لورباك والملح وتُخلط المكونات حتى تتكون عجينة هشة.

٢. يُحدث حفرة في وسط العجينة ويُصب الماء البارد. باستخدام ملعقة خشبية، تُعجن العجينة ثم توضع في الثلاجة لمدة ساعة.

٣. تُغطى صينية للفرن بورق الخبز. تُدهن الورقة بنصف كمية الزبدة بشكل دائري، وتوضع نصف كمية السكر فوق الزبدة.

٤. على سطح العمل، تُفرد عجينة الفطيرة وتُقص بشكل دائري باستعمال قالب التارت ثم تُنقل الأقراص إلى صينية الخبز.

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٥. تُوزع شرائح التفاح فوق عجينة التارت بشكل دائري وتُدهن بالزبدة ثم يرش قليل من الملح فوقها.

٦. تُدخل الصينية إلى فرن محمى مسبقاً وتُخبز تارت التقاح لمدة ٣٠ دقيقة مع الحرص على رفع الحرارة في خلال الدقائق الخمس الأخيرة.