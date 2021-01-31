تراند اليوم : وزير المالية الألماني: لا رجوع عن اليورو

برلين (رويترز) - في مقابلة صحيفة تنشر يوم السبت سُئل وزير المالية الألماني أولاف شولز عما إذا كانت العملة الأوروبية ستظل قائمة بعد عشر سنوات، فأجاب قائلا إنه لا رجوع عن اليورو.

وأبلغ شولز صحيفة راينشي بوست الألمانية ”نعم. لا رجوع عن اليورو... إنه يضمن مستقبلنا المشترك في أوروبا“.

وأضاف أن خطة مبدئية لتعزيز منطقة اليورو اتفقت عليها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء محادثات في منتجع ميسبرج خارج برلين هذا الأسبوع ستحمي اليورو من الأزمات.

وقال شولز ”مع اتفاقات ميسبرج نحن نعزز بناء منزل أوروبا... أن يحتوي على سقف متين يتحمل العواصف والأيام المطيرة في المستقبل. لدينا قوة دافعة جديدة في أوروبا والفضل في هذا يرجع إلى الرئيس ماكرون“.

اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية

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