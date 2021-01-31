تراند اليوم : إيران تحذر من "مستقبل مرعب" للمنطقة إذا انهار الاتفاق النووي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر مساعد الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي مما وصفه بـ"مستقبل مرعب" للمنطقة والعالم و"انعدام الأمن"، إذا انهار الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الدولية الكبرى الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال صالحي إن "رد الفعل العالمي تجاه قرارات أمريكا غير العقلانية التي لا أساس لها ملموس تماما"، وأضاف أن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية تكرر الأخطاء السابقة وأن المفاوضات النووية كانت قد انطلقت أساسا من مبدأ تخلي أمريكا عن هذه السياسة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وتابع صالحي بالقول إنه "إذا لم تنفذ دول الاتحاد الأوروبي وسائر الدول الداعمة للاتفاق النووي في الوقت اللازم معارضتها العملية لسياسات أمريكا، فإن مستقبلا مرعبا وانعداما للأمن لا سابق له ينتظر المنطقة والعالم لانهيار الاتفاق النووي".

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على "ضرورة الحوار الإقليمي بين اللاعبين الرئيسيين"، معربا عن استعداد إيران "للحوار المتبادل والتفاهم من أجل حل الأزمات الإقليمية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

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