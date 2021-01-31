تراند اليوم : حكم فوري بالإعدام رميا بالرصاص لـ10 صينيين

حكمت محكمة مدينة شانوي المتوسطة في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين بالإعدام رميا بالرصاص على 10 أشخاص بعد إدانتهم بإنتاج ونقل المهلوسات.

وذكر موقع "سينا" أن الحكم فوري وسيتم تنفيذه في يوم صدوره.

وجاء في الحكم: "ستواصل محكمتنا التمسك بتدابير مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات، التي أقرتها حكومة البلاد ومحكمة الشعب العليا في الصين. وستواصل المحكمة فرض العقوبات القاسية ومراقبة تنفيذها بحق الجناة، وفقا للقوانين والتشريعات السارية، وستبذل كل جهد ممكن لحماية الاستقرار والأمن الاجتماعي".

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وتواصل سلطات الصين، تنفيذ سياسات صارمة للحد من تهريب المخدرات، وتفيد الإحصاءات الرسمية، بأن الشرطة اكتشفت عام 2012 أكثر من 860 ألف حالة تهريب ومتاجرة بالمخدرات بينها 16 ألف محاولة لتهريب المهلوسات.

وخلال 6 سنوات ونيف، اعتقلت أجهزة الأمن الصينية حوالي 1.1 مليون شخص يشتبه بضلوعهم في تهريب وبيع المخدرات، وتمت مصادرة حوالي 460 طنا منها.