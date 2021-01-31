تراند اليوم : ننشر أول صورة للشاب المتوفي في قسم حدائق القبة

صورة الشاب المتوفي بقسم حدائق القبة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، والذي يدعى أحمد، وكان في العقد الثاني من عمره.

وقال شاهد عيان في تصريحات لـ"الفجـر"، إن قوات الأمن ألقت القبض على الشاب أمس، مع ثلاثة من أصدقائه، خلال جلوسهم على مقهى بمنطقة الوايلي، وتم اتهامه في قضية سرقة.

وأضاف، أن الضحية تربطه صلة قرابة بأحد أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أنه كان أول الحاضرين بعد وفاة المذكور، حتى تم تهدئة الوضع.

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وكانت قوات الشرطة بقسم حدائق القبة بشمال القاهرة، فرضت في الساعات القليلة الماضية، كردونًا أمنيًا وحصارًا حول القسم؛ وذلك بعد وفاة الشاب داخل القسم، وقامت أسرته بالتجمهر أمام القسم، مما أثار مناوشات مع قوات الأمن، وحالة من الكر والفر، خاصة بعد اتهام أسرته لقوات الأمن بقتله.