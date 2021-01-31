الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي: حزينة كتير

عبرت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، عن حزنها الشديد لرحيل مصفف الشعر المصري الشهير محمد الصغير، والد مها زوجة النجم أحمد_السقا.

نعت هيفا الراحل قائلة:

(إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون حزنت كتير لما سمعت خبر رحيله ربنا يرحم محمد الصغير هذا الرجل الطيب الكريم والمحترم عزائي لذويه وجميع محبيه).

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شيعت جنازة الراحل أمس، وانهار الفنان المصري، أحمد السقا، ودخل في نوبة من البكاء أثناء تشييع جثمان حماه مصفف الشعر وخبير التجميل الشهير، الذي توفي بعد صراع مع فيروس_كورونا.

انفعل السقا على المصوريين وطلب منهم عدم التصوير خلال تشييع الجنازة، لكن بعضهم لم يتلزموا فما كان من السقا سوى أن يكرر طلبه بانفعال زائد.