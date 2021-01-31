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الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي: حزينة كتير

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Dina Hussein 0 تبليغ

عبرت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، عن حزنها الشديد لرحيل مصفف الشعر المصري الشهير محمد الصغير، والد مها زوجة النجم أحمد_السقا.

نعت هيفا الراحل قائلة:

(إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون حزنت كتير لما سمعت خبر رحيله ربنا يرحم محمد الصغير هذا الرجل الطيب الكريم والمحترم عزائي لذويه وجميع محبيه).

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شيعت جنازة الراحل أمس، وانهار الفنان المصري، أحمد السقا، ودخل في نوبة من البكاء أثناء تشييع جثمان حماه مصفف الشعر وخبير التجميل الشهير، الذي توفي بعد صراع مع فيروس_.

انفعل السقا على المصوريين وطلب منهم عدم التصوير خلال تشييع الجنازة، لكن بعضهم لم يتلزموا فما كان من السقا سوى أن يكرر طلبه بانفعال زائد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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