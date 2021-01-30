تراند اليوم : اكتشاف آثار بقايا مسجد في طبريا بُني بعد وفاة النبي عليه السلام بـ 18 عاما

طبريا/ الخليج 365

أعلن علماء آثار, عن اكتشاف آثار بقايا مسجد قديم، خلال أعمال التنقيب في مدينة طبريا، يعود تاريخه إلى القرن السابع، وتشير أسس بنائه إلى عام 670 ميلادية، أي بعد وفاة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) بـ 18 عاما.

وأشارت عالمة الآثار الإسلامية في الجامعة العبرية، كاتيا سيترين سيلفرمان، التي قادت أعمال التنقيب، إلى أن العلماء يعرفون "الكثير من المساجد التي تأسست في بداية العصر الإسلامي". مشيرة إلى المساجد الأخرى التي يعود تاريخها إلى نفس الوقت تقريبا، مثل مسجد النبي في المدينة المنورة والمسجد الكبير بدمشق والمسجد الأقصى في القدس.

وفقا لـلعالمة كاتيا سيلفرمان، "يعد المسجد الأقدم في العالم حيث لا يزال من الممكن إجراء الحفريات، ويقدم هذا الاكتشاف بالفعل فرصة لدراسة الهندسة المعمارية لأماكن الصلاة الإسلامية في أيامهم الأولى".

ومن جهته قال كبير علماء الآثار في سلطة الآثار الإسرائيلية، جدعون أفني، إن "الحفريات تساعد أيضا في حل نقاش علمي حول متى بدأت المساجد في توحيد تصميمها، على شاكلة مكة المكرمة."

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وأضاف "في الاكتشافات الأثرية كان من النادر جدا العثور على مساجد قديمة".

وفي القرن السابع بعد الفتوحات الإسلامية في المنطقة، أصبحت مدينة طبريا عاصمة جند الأردن، المنطقة العسكرية الأردنية، وتحولت إلى مركز سياسي واقتصادي.