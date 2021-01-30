تراند اليوم : موقع النور ارطغرل 102 ،، قيامة ارطغرل الحلقة 102 موقع النور ‏ارطغرل الحلقة 102 الجزء الرابع‏ مسلسل ارطغرل الحلقة 102 الجديدة

متابعات/الخليج 365/ عشاق الدراما التاريخية مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع ،نعود مع أرطغرل الحلقة 102 لنستكمل عرض حلقات المسلسل الفروسي قيامة ارطغرل الموسم الرابع الذي يروي سيرة الغازي أرطغرل جد مؤسس الخلافة العثمانية وصراعه مع البيزنطيين ،وتدور أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 102 حول الخونة والجواسيس وعلى رأسهم الخائن بهادير الذي باع الأتراك للبيزنطي أريس.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" بين ولايتي حلب وأنطاكيا في القرن الثالث عشر، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، في وقت تزامن مع وصول دفعات جديدة من قبائل الأوغوز التركية (التركمان) إلى المنطقة.ويستعرض نزاع المغول والروم على المنطقة، حيث كان المسلمون يعانون الكثير من المشاكل في القرن الثالث عشر خاصة ضعف الخلافة العباسية، وكان العالم الإسلامي بانتظار قائد بطل، ليظهر أرطغرل متحدياً كل الظروف.ويتناول المسلسل سيرة أرطغرل بن سليمان شاه، والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، في سياق رحلة البحث عن قطعة أرض يستقر فيها مع قبيلته المكونة من 400 خيمة لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من الخطر وغياب الأمن والبحث وعدم الاستقرار.

وكانت الإمبراطورية الرومانية البيزنطية والمغول أكبر أعدائه، وفي وقت انحسار الآمال واليأس، جابه أرطغرل كل تلك المصاعب وانتصر على أعدائه بالعزم والصبر والذكاء ليهدي قبيلته أرضاً تستقر فيها منهياً بذلك معاناتهم الطويلة وليصبح بذلك الرجل الذي غير خارطة العالم ببنائه لأسس الدولة العثمانية التي انتشرت في قارات العالم القديم الثلاث.ويعرض المسلسل صراعات أرطغرل مع الخونة والجواسيس والمحاربين الأشداء، في رحلة محفوفة بالخطر والخديعة والألم، كما يرصد من جهة أخرى الصداقة والتضحية والإيثار والشجاعة والجرأة والحب.

تجدر الإشارة إلى أن المسلسل الذي تم إنتاجه عام 2014 وأخضع المشاركون فيه لدورات مكثفة في امتطاء الخيل ورماية السهام واستخدام السيف بشكل منتظم لمدة 3 أشهر، بإشراف أشهر المدربين في تربية الخيل وفنون القتال في كازاخستان، خاصة أنه مليء بالإثارة والأحداث التي من شأنها جذب انتباه المشاهدين.

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