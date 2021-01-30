تراند اليوم : افلام كرتون توم وجيري .. يوتيوب كامل لكرتون توم وجيري

توم وجيري أشهر قط وفأر في العالم. يبدو أن جيري وجد عدواً جديداً له في وقت خلد فيه توم للراحة، هذا الفنان الذي سنشاهد أعماله هنا وضع نفسه محل القط توم.

1- الملل دافع للإبداع

في الأغلب يكون الملل دافعاً للإحباط أو لترك العمل، ولكن لدى المصور Ervin Boer اختلف الأمر. كان يشعر بالملل فاستحضر شخصية جيري الكرتونية لتسليه من خلال الدخول معها في عدة مواقف مبتكرة.

2- جيري مازال يقوم بالخدع نفسها

على الرغم من توقف المغامرات بينه وبين توم منذ عدة سنوات، إلا أنه مازال قادراً على القيام ببعض الخدع، ويبدو أن المصور إرفن سيعاني معه كثيراً.

اقرأ أيضاً

3- والمزيد من الخدع

أخطأ إرفن عندما ظن أن جيري سيكون صيداً سهلاً، يبدو أنه لم يتعلم شيئاً من القط توم، لهذا كان نصيبه “بوكس” مثل هذا، ولكن من سينتصر في النهاية؟

4- إلى متى؟

لن تستمر سيطرة الفأر طويلاً، يبدو أن إرفن عرف طريقة للإيقاع به، الجبن دائماً يكون عامل جذب للإيقاع بالفئران.

5- التعاون لا يزال ممكناً

ما بدأ بقطعة جبن يمكن أن تحله قطعة الشوكولاتة، وهذا ما يحدث الآن. الفأر وصديقه يتقاسمان قطعة الشوكولاتة حتى وإن بدا على وجه جيري بعض الضيق.

احتراماً لفترات العمل يأخذ الفأر مكانه داخل هذا الكوب، ولكن ليس إلى فترات طويلة، وهذا ما تؤكده الصورة التالية.

كما قلت إن فترات الهدوء لن تستمر طويلاً، فبعد فترة قليلة عاد جيري والمصور إلى قواعدهما سالمين ليستكملا فترات المطاردة. نحن نعلم أن هذا هو الوضع الطبيعي.

يبدو أن فأر الطفولة المفضل لن تنتهي حكاياته أبداً، فكثيرون مازالوا يحرصون على إعادة ظهوره كل فترة بطرق مختلفة وجديدة مثل هذه.

إن كنت من عشاق توم وجيري، فبالتأكيد ستود أن تعرف المزيد عن الشخصية الشهيرة صاحبة القدمين السمينتين في توم وجيري وأول سمراء تفوز بجائزة الأوسكار.