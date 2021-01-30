تراند اليوم : امرأة صينية تجمع ملياري دولار في أربعة أيام !!

غزة / الخليج 365

استطاعت خلال أربعة أيام فقط، سيدة الأعمال الصينية يانغ هويان تحقيق قفزة في عالم الأثرياء بعدما تمكنت من جمع ملياري دولار.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" المتخصص في الاقتصاد العالمي، أن التداولات الأولى للعام الجديد شهدت على الذكاء الاقتصادي للسيدة الصينية.

ووصلت ايرادات شركتها العقارية المعروفة باسم "كانتوري غاردن لتطوير العقارات" خلال الأربعة أيام الأولى من تداولات العام الحالي محققة نسبة زيادة بلغت 17%، أي نحو عشرين مليار دولار.

وتبلغ سيدة الأعمال الشابة 36 عاما ووثبت وثبة حقيقية في عالم الأثرياء إذ وصلت إلى المركز الواحد والثلاثين في قائمة أثرياء العالم، فضلا عن كونها أغنى وأصغر امرأة في الصين وآسيا، حسب قائمة بلومبرغ.

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يشار الى أنه يانغ هويان ابنة رجال الأعمال الصيني يانغ قوه شيانغ دخلت عالم الاقتصاد في العام 2005

ثم عملت في قسم الشمترياتفي شركة أبيها وفي عام 2006 نقل إليها والدها 70% من أسهم الشركة لتتمكن خلال سنوات قليلة من جمع ثروة قدرت بـ17.3 مليار دولار