تراند اليوم : 11 طريقة لتخسيس سريع للارداف (المؤخرة) لدى النساء

دبي- الخليج 365

مشكلة تضخم و ترهل الارداف من المشاكل شديدة الازعاج للرجل و المرأة. فهي تجبر الرجل على ارتداء ملابس طويلة وواسعة لاخفاء هذا التضخم . كما انها تمنع المرأة من ارتداء الملابس و الفساتين التي ترغب فيها و تقلل من جاذبيتها . و كبر حجم الارداف او المؤخرة تسبب ضعف الثقة في النفس و شعور عام بالاحباط و الخجل للجنسين.

انتشر على الانترنت و المجلات العشرات من تمارين تخسيس الارداف و الادوية و مختلف انواع الرجيم. و لكن قبل ان نتعرف على اقوى الطرق الناجحة للقضاء تماما على هذه المشكلة المزعجة , فالنتعرف سريعا على اسباب و اصل هذه المشكلة , حتى نواجهها بذكاء و سابق معرفة.

ما هي اسباب تراكم الدهون في الجزء السفلي للمرأة و الرجل ؟

كما تري في الصورة السابقة , فأن مشكلة تراكم الدهون في الجزء السفلي من الجسم تعطي الجسم شكل “الكمثرى”. و هذا النوع من الجسم منتشر في النساء اكثر من الرجال . و الرجال مشهورين بجسم “التفاحة” , و هو تراكم الدهون في منطقة البطن. هناك العديد من الاسباب التي تسبب مشكلة البدانة و التضخم في الجزء السفلي من الجسم (جسم الكمثرى) :

1 – تزايد معدلات هرمون الانوثة :

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تزايد هرمون الانوثة عن معدلاته الطبيعية يسبب زيادة السمنة و تراكم الدهون بالجزء السفلي و احتباس الماء بالجسم و يؤدي الى الاصابة بسرطانات عديدة مثل سرطان الثدي و البروستاتا. و تزايد هرمون الانوثة قد يكون لاسباب طبيعية , مثل مرحلة البلوغ و الحمل للمرأة. و قد يكون بسبب خارجي , مثل الاطعمة التي نتناولها. فالاطعمة في الوطن العربي غالبا ما تكون محملة بمبيدات ضارة تزيد من هرمون الانوثة او يستخدم مربوا الماشية و الدواجن الهرمونات للتسمين و زيادة الوزن. و الرجل ايضا تصيبه زيادة غير طبيعية لهرمون الانوثة بسبب الطعام و البيئة , مما يؤدي الى تضخم الارداف و زيادة حجم صدره.

يمكنك تعلم المزيد عن هرمون الذكورة (التيستوتيرون) و كيفية زيادته هنا

2 – العادات الغذائية السيئة و نمط الحياة:

تناول الاطعمة السريعة الذي يؤدى الى تجاوز احتياجاتك من السعرات الحرارية بشكل يومي , و هذا يؤدي الى زيادة تراكم الدهون. و الخلايا الدهنية لها دور في تحويل هرمون الذكورة التيستسترون الى هرمون الانوثة الاستروجين. كما ان زيادة الدهون يؤدي الى زيادة مقاومة الانسولين , مما يعني تزايد نسبة الاستروجين. التوتر ايضا يزيد من هرمون الانوثة لدي المرأة , مما يعني زيادة في تراكم الدهون بالارداف. هذا بالاضافة الى ان المرأة تقاوم التوتر و الاكتئاب بتناول اطعمة كثيفة السعرات الحرارية.

3 – كثرة الجلوس يؤدي الى تضخم المؤخرة:

المصدر , دراسة من جامعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

اكتشف العلماء ان الضغط المستمر و الاطالة في الخلايا الدهنية , يؤدي الى انها تفرز 50% كميات اكبر من الدهون. كثرة الجلوس لا تؤدي فقط الى زيادة حجم المؤخرة و لكنها تسبب مشاكل صحية جمة , كمان انها تقصر من العمر.

اذا ما افضل طريقة لحرق دهون الارداف و الافخاذ ؟

قام دكتور توماس وادن بجامعة سيراكوس بأميركا بأجراء تجربة مثيرة للاهتمام. فقد قام دكتور توماس بأخذ مقاسات مختلفة لسيدات بدينات ووضعهم تحت رجيم للتخسيس. و قام بمقارنة المقاسات بعد خسارة الوزن ووصل الى اكتشاف هام.

اكتشف دكتور توماس ان السيدات ذوات الجسم التفاحة (تراكم الدهون بالجزء الاعلى) خسرنالدهون من هذه المناطق , مما أدى الى تغيير شكل جسدهن. بينما السيدات ذوات جسم الكمثرى (تراكم الدهون بالجزء السفلى) , خسروا الدهون في الجزء العلوي و الجزء السفلي , مما جعل جسدهن السفلي لا يزال يبدو اكثر تضخما من الجزء العلوي. و بالتالي فشل الرجيم في تغيير شكل جسدهن.

دكتور توماس استنتج ان السيدات ذوات جسم الكمثرى لابد لهن من ممارسة تمارين الحديد و بناء الجزء العلوي من الجسم , حتى لا يبدو الجزء السفلي اكبر حجما. و هذا ما يجعل العديد من السيدات ترتدي “اكتاف” تحت ملابسهن.

أريدك منك ايضا قراءة هذه المقالة الهامة : الحقيقة المطلقة لتخسيس الارداف و الجسم كله للرجال و النساء

خطوات شديدة الفاعلية لتخسيس الارداف و المؤخرة للرجال و النساء :

1 – لا يمكن استهداف منطقة بعينها و تخسيسها :

انتشر على الانترنت العشرات من “تمارين تخسيس الارداف” . او برامج ايروبكس معينة او اجهزة جري تساعد على استهداف دهون الارداف. و كل هذا نصب و احتيال بدون اي شك. لا يمكن استهداف الدهون في منطقة محددة. الجسم يحرق الدهون بترتيب محدد حسب الجينات الوراثية. بعض الاشخاص يفقدون الدهون من وجههم في البادئ و يخسرون دهون الارداف في الاخر. و البعض يكسب الدهون في الارداف بسرعة كبيرة دونا عن بقية جسمه. و هذا شئ طبيعي و مستحيل معاكسته او التغلب عليه عن طريق تمارين تخسيس ارداف معينة.

يمكنك تعلم المزيد عن هذا في مقالة : ما هو التمرين الذي يحرق دهون الكرش

ما هي فاعلية الميزوثيرابي للتخسيس ؟

2 – لحرق دهون الارداف يجب حرق دهون الجسم كلها :

لحرق دهون الارداف , يجب ان يستهلك الجسم الدهون كمصدر للطاقة. ببساطة احسب احتياجاتك من السعرات الحرارية من هنا و بعدها صمم لنفسك نظام غذائي تتناول فيه 500 سعر حراري اقل من هذه الاحتياجات. و بعدها سوف يحرق الجسم الدهون حتى تنفز مخازنه و يضطر الى استهلاك مخازن الدهون في الارداف لأن لم يتبقى غيرها.

3 – حافظ على معدل الأيض الغذائي (معدل الحرق) عالي حتى نهاية المشوار:

أولا , ما هو معدل الأيض الغذائي أو معدل الحرق , و كيف تحسبه ؟

كما شرحت , فأن دهون الارداف تكون اخر من تحترق في الجسم. و هذا يتطلب منك نظام غذائي و تدريبي يرفع من معدلات الأيض الغذائي. في هذه المقالة شرحت 11 طريقة لرفع معدلات الأيض الغذائي حتى تتجنب توقف عملية حرق الدهون , او ما يعرف بثبات الوزن:

11 طريقة لرفع معدلات الأيض الغذائي و زيادة معدلات الحرق

7 نصائح سريعة لرجيم صحي لحرق الدهون

4 – مارس تمارين تقوية و شد الارداف:

و انا لا اقصد بهذا “تمارين تخسيس الارداف” التي تنتشر على الانترنت. و لكن أقصد تمارين الحديد التي تقوي عضلات الفخذين و المؤخرة. هذا لأن الدراسات اثبتت فرص حرق الدهون من منطقة معينة تكون افضل اذا مرنت هذه المنطقة بأوزان ثقيلة. و هذا طبعا لن يحدث بدون تناول سعرات حرارية أقل من احتياجاتك اليومية