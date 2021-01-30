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تراند اليوم : 11 طريقة لتخسيس سريع للارداف (المؤخرة) لدى النساء

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دبي- الخليج 365

مشكلة تضخم و ترهل الارداف من المشاكل شديدة الازعاج للرجل و المرأة. فهي تجبر الرجل على ارتداء ملابس طويلة وواسعة  لاخفاء هذا التضخم . كما انها تمنع المرأة من ارتداء الملابس و الفساتين  التي ترغب فيها و تقلل من جاذبيتها . و كبر حجم الارداف او المؤخرة تسبب ضعف الثقة في النفس و شعور عام بالاحباط و الخجل للجنسين.

انتشر على الانترنت و المجلات العشرات من تمارين تخسيس الارداف و الادوية و مختلف انواع الرجيم. و لكن قبل ان نتعرف على اقوى الطرق الناجحة للقضاء تماما على هذه المشكلة المزعجة , فالنتعرف سريعا على اسباب و اصل هذه المشكلة , حتى نواجهها بذكاء و سابق معرفة.

ما هي اسباب تراكم الدهون في الجزء السفلي للمرأة و الرجل ؟

كما تري في الصورة السابقة , فأن مشكلة تراكم الدهون في الجزء السفلي من الجسم تعطي الجسم شكل “الكمثرى”. و هذا النوع من الجسم منتشر في النساء اكثر من الرجال . و الرجال مشهورين بجسم “التفاحة” , و هو تراكم الدهون في منطقة البطن.  هناك العديد من الاسباب التي  تسبب مشكلة البدانة و التضخم في الجزء السفلي من الجسم (جسم الكمثرى) :

1 – تزايد معدلات هرمون الانوثة :

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تزايد هرمون الانوثة عن معدلاته الطبيعية يسبب زيادة السمنة و تراكم الدهون بالجزء السفلي و احتباس الماء بالجسم و يؤدي الى الاصابة بسرطانات عديدة مثل سرطان الثدي و البروستاتا. و تزايد هرمون الانوثة قد يكون لاسباب طبيعية , مثل مرحلة البلوغ و الحمل للمرأة. و قد يكون بسبب خارجي , مثل الاطعمة التي نتناولها.  فالاطعمة في الوطن العربي غالبا ما تكون محملة بمبيدات ضارة تزيد من هرمون الانوثة او يستخدم مربوا الماشية و الدواجن الهرمونات للتسمين و زيادة الوزن. و الرجل ايضا تصيبه زيادة غير طبيعية لهرمون الانوثة بسبب الطعام و البيئة , مما يؤدي الى تضخم الارداف و زيادة حجم صدره.

يمكنك تعلم المزيد عن هرمون الذكورة (التيستوتيرون) و كيفية زيادته هنا

2 – العادات الغذائية السيئة  و نمط الحياة:

تناول الاطعمة السريعة الذي يؤدى الى تجاوز احتياجاتك من السعرات الحرارية بشكل يومي , و هذا يؤدي الى زيادة تراكم الدهون. و الخلايا الدهنية لها دور في تحويل هرمون الذكورة التيستسترون الى هرمون الانوثة الاستروجين. كما ان زيادة الدهون يؤدي الى زيادة مقاومة الانسولين , مما يعني تزايد نسبة الاستروجين. التوتر ايضا يزيد من هرمون الانوثة لدي المرأة , مما يعني زيادة في تراكم الدهون بالارداف. هذا بالاضافة الى ان المرأة تقاوم التوتر و الاكتئاب بتناول اطعمة كثيفة السعرات الحرارية.

3 – كثرة الجلوس يؤدي الى تضخم المؤخرة:

المصدر , دراسة من جامعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

اكتشف العلماء ان الضغط المستمر و الاطالة في الخلايا الدهنية , يؤدي الى انها تفرز 50% كميات اكبر من الدهون. كثرة الجلوس لا تؤدي فقط الى زيادة حجم المؤخرة و لكنها تسبب مشاكل صحية جمة , كمان انها تقصر من العمر.

اذا ما افضل طريقة لحرق دهون الارداف و الافخاذ ؟

قام دكتور توماس وادن بجامعة سيراكوس بأميركا بأجراء تجربة مثيرة للاهتمام. فقد قام دكتور توماس بأخذ مقاسات مختلفة  لسيدات  بدينات ووضعهم تحت رجيم للتخسيس. و قام بمقارنة المقاسات بعد خسارة الوزن ووصل الى اكتشاف هام.

اكتشف دكتور توماس ان السيدات ذوات الجسم التفاحة (تراكم الدهون بالجزء الاعلى) خسرنالدهون من هذه المناطق , مما أدى الى تغيير شكل جسدهن. بينما السيدات ذوات جسم الكمثرى (تراكم الدهون بالجزء السفلى) , خسروا الدهون في الجزء العلوي و الجزء السفلي , مما جعل جسدهن السفلي لا يزال يبدو  اكثر تضخما من  الجزء العلوي. و بالتالي فشل الرجيم في تغيير شكل جسدهن.

دكتور توماس استنتج ان السيدات ذوات جسم الكمثرى لابد لهن من ممارسة تمارين الحديد و بناء الجزء العلوي من الجسم , حتى لا يبدو الجزء السفلي اكبر حجما. و هذا ما يجعل العديد من السيدات ترتدي “اكتاف” تحت ملابسهن.

أريدك منك ايضا قراءة هذه المقالة الهامة : الحقيقة المطلقة لتخسيس الارداف و الجسم كله للرجال و النساء

خطوات شديدة الفاعلية لتخسيس الارداف و المؤخرة للرجال و النساء :

1 – لا يمكن استهداف منطقة بعينها و تخسيسها :

انتشر على الانترنت العشرات من “تمارين تخسيس الارداف” . او برامج ايروبكس معينة او اجهزة جري تساعد على استهداف دهون الارداف. و كل هذا نصب و احتيال بدون اي شك. لا يمكن استهداف الدهون في منطقة محددة.  الجسم يحرق الدهون بترتيب محدد حسب الجينات الوراثية. بعض الاشخاص يفقدون الدهون من وجههم في البادئ و يخسرون دهون الارداف في الاخر. و البعض يكسب الدهون في الارداف بسرعة كبيرة دونا عن بقية جسمه. و هذا شئ طبيعي و مستحيل معاكسته او التغلب عليه عن طريق تمارين تخسيس ارداف معينة.

يمكنك تعلم المزيد عن هذا في مقالة : ما هو التمرين الذي يحرق دهون الكرش

ما هي فاعلية الميزوثيرابي للتخسيس ؟

2 – لحرق دهون الارداف يجب حرق دهون الجسم كلها :

لحرق دهون الارداف , يجب ان يستهلك الجسم الدهون كمصدر للطاقة. ببساطة احسب احتياجاتك من السعرات الحرارية من هنا و بعدها صمم لنفسك نظام غذائي تتناول فيه 500 سعر حراري اقل من هذه الاحتياجات.  و بعدها سوف يحرق الجسم الدهون حتى تنفز مخازنه و يضطر الى استهلاك مخازن الدهون في الارداف لأن لم يتبقى غيرها.

3 – حافظ على معدل الأيض الغذائي (معدل الحرق) عالي حتى نهاية المشوار:

أولا , ما هو معدل الأيض الغذائي أو معدل الحرق , و كيف تحسبه ؟

كما شرحت , فأن دهون الارداف تكون اخر من تحترق في الجسم. و هذا يتطلب منك نظام غذائي و تدريبي يرفع من معدلات الأيض الغذائي. في هذه المقالة شرحت 11 طريقة لرفع معدلات الأيض الغذائي حتى تتجنب توقف عملية حرق الدهون , او ما يعرف بثبات الوزن:

11 طريقة لرفع معدلات الأيض الغذائي و زيادة معدلات الحرق

7 نصائح سريعة لرجيم صحي لحرق الدهون

4 – مارس تمارين تقوية و شد الارداف:

و انا لا اقصد بهذا “تمارين تخسيس الارداف” التي تنتشر على الانترنت. و لكن أقصد تمارين الحديد التي تقوي عضلات الفخذين و المؤخرة. هذا لأن الدراسات اثبتت فرص حرق الدهون من منطقة معينة تكون افضل  اذا مرنت هذه المنطقة بأوزان ثقيلة. و هذا طبعا لن يحدث بدون تناول سعرات حرارية أقل من احتياجاتك اليومية

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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