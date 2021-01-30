تراند اليوم : موقع النور ارطغرل الحلقة 102,, ارطغرل 102موقع النور قيامة أرطغرل الجزء الرابع الحلقة 102مشاهدة ارطغرل 102 موقع النور

متابعات/الخليج 365/ قيامة أرطغرل الحلقة 102 ، مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 102 الحلقة الجديدة مع الترجمة مشاهدة المسلسل التركي قيامة أرطغرل الحلقة 102 الموسم الرابع الحلقة 102 مترجم اون لاين يوتيوب مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 102 الجزء الرابع 4 مترجمة .تدور احداث الحلقة الرابعة 102 من مسلسل قيامة أرطغرل في مزيد من التشويق حيث انا قصة مسلسل قيامة أرطغرل 4 هو مسلسل تركي يعود الجزء الرابع من المسلسل الاكثرة شهرة التاريخي التركي في مزيد من الاثارة والتشويق وهو مسلسل تاريجي تركي يعود احداثه في القرن 13 ميلادي ويرض سرة الغازي ارطفوال بن سليمان حيث تعود الحداثه فمن الوقائع الدرامية غير التاريخة ومن وحي الخيال .

ابطال مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع المترجم

إنجين ألتان , إسراء بليجيتش , سردار جوكهان ,عثمان سويكوت , جنكيز جوشكون , نور الدين سونماز ,باريش باغجى , سيردار دينيس ,

مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع

يعرض مسلسل قيامة أرطغرل كل اربعاء في تمام الساعة 10 مساء علي قناة TRT1 بتوقيت السعودية ويتم عرضها في الموقع مباشرة بعد عرضها علي التلفزيون

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تردد قناة عرض مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع

تردد قناة TRT1 11470

ولكم أهم أحداث وتوقعات قيامة ارطغرل الحلقة 102 الموسم الرابع نجاة تورغوت واتسز وعوده ديندار في ارطغرل 102 حيث يكلف ارطغرل 102 ارتوك بإرسال رسالة للسلطان يبلغه فيها بكل أفعال كوبك ،وفي قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 102 اتسيز يحاول الخروج من القلعة ليخبر أرطغرل بالاخبار والمعلومات التي يعرفها .

أريس سعيد بعودة تيتان للقلعة وحرقه لقافلة الاسلحة التي كان سيستخدمها ارطغرل في حربه لفتح القلعة، ويقوم بنصب كمين ثاني الرجال ارطغرل في الحلقة 102 إلا أنه يفشل لأول اتسيز أخبر أرطغرل به مسبقاً وكانوا مستعدون له.

وفي ارطغرل 102 أرطغرل يعيد النظر في فتح قلعة كازاسينجار بعد استشهاد جنوده وتدمير الاسلحة ويركز تركيزه الأن للانتقام من الخونة والجواسيس، بهادير لا يريد قتل تورغت واصليهان ويقوم بمساومة ارطغرل ،بهادير يأمر اصليهان بمبايعته ويهددها بقتل تورغت مما يدفعها لفعل ذلك.