تراند اليوم : حملة "#سامح_ تؤجر" تدخل أحد ملاعب قطاع غزة المحاصر

غزة- الخليج 365:

تواصل صدى الحملة الانسانية التكافلية التي انتشرت تزامناً مع تردي الحالة الاقتصادية في قطاع غزة والمعروفة بحملة " سامح تؤجر " لتصل داخل أروقة القطاع الرياضي , وتحديداً ملعب رفح البلدي .

وشهدت مباراة شباب رفح وخدمات الشاطئ ضمن بطولة دوري غزة الممتاز لكرة القدم , مبادرة عفوية طيبة من أصحاب بيع التذاكر , الذين سمحو بدخول عدد محدود من الافراد والاطفال بالمجان , تماشياً مع فكرة سامح تؤجر , ومراعاةً للوضع الاقتصادي الصعب في غزة .

وتعادل شباب رفح وضيفه خدمات الشاطىء بلا أهداف , ضمن قمة مباريات الاسبوع الثاني عشر من بطولة دوري الوطنية موبايل للدرجة الممتازة

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