تراند اليوم : الجيش الإسرائيلي يصادر "سلاح" شخصي لمسؤول كبير في السلطة بالضفة!!

جنين- الخليج 365:

صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد "مسدسًا" بحوزة محافظ مدينة جنين اللواء إبراهيم رمضان بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر موقع "روتر" العبري أن جنود جيش الاحتلال صادروا قطعة سلاح (مسدس) من محافظ جنين على أحد الحواجز العسكري قرب مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس.

وأفاد الموقع بأن جيش الاحتلال صادر قطعة السلاح، بزعم أنها "مسروقة" (غير قانونية)، وافرجت عن اللواء رمضان بعد مصادرتها، وأنها ترفض حوزة الفلسطينيين على أي قطعة سلاح، وأنها تشن بشكل يومي مداهمات على "المخارط" وورش الحدادة لمنع تصنيعها محليًا.

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