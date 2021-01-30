تراند اليوم : رابط التسجيل في حساب المواطن .. رابط التسجيل في بوابة حساب المواطن السعودي

رابط التسجيل في حساب المواطن السعودي للدعم ،أكّدت إدارة برنامج حساب المواطن، أنها تعمل على معالجة أكثر من 80 ألف طلب تسجيل جديد "غير مكتمل" من أجل تضمينهم في دفعة استحقاق الدعم الثالثة في 10 فبراير المقبل.

يشار إلى أن يوم الأربعاء المقبل 10 يناير، يُعتبر آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الثالثة لمن لم يسجل في البرنامج؛ وذلك عبر البوابة الإلكترونية على الرابط ca.gov.sa.

ويستقبل "حساب المواطن" طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من #البرنامج إلكترونيا، عبر البوابة، فيما يتاح للمُسجل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة 3 أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.