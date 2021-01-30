تراند اليوم : ارطغرل الحلقة 102 موقع النور .. ارطغرل 102 موقع النور قيامة أرطغرل الحلقة 102 : نجاة إتسز وقطع رأس بهادير وقتل إبنه

ارطغرل الحلقة 102 تصدرت معظم محركات البحث الإلكترونية خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك للبحث عن قيامة ارطغرل 102 ومشاهدتها، هذا وقد حظيت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية، وذلك بعد عرض الحلقة الماضية من قيامة ارطغرل، والتي شهدت أحداث مُثيرة، والتي منها الصراع بين الأتراك والصليبيين في تلك الفترة، وكيف تصدى لهم ارطغرل، لذا فهدف كافة المُتابعين معرفة ما تم، ومن أهم ما سيحدث في الحلقة 102 القادمة هروب أتسيز من القلعة وإخبار ارطغرل بما داخل القلعة، قيام ارطغرل بقتل بهادير بعد خيانته لهم، تأجيل اقتحام القلعة.

هذا ويتم عرض المسلسل على قناة TRT التركية، وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع، كما يتم عرضها مترجمة للغة العربية خلال قناة دعوة الفضائية، والتي تنقله يوم الخميس، أسبوعياً على شاشاتها الساعة 9 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وبجانبها تقوم قناة وطن أيضاً من عرض نفس الحلقة ولكن بعد عرضها بساعات قليلة على شاشة قناة دعوة، بالإضافة لموقع النور الإلكتروني إلى يقوم بدبلجة الحلقة وعرضها مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع،

تابعونا ومزيد من التفاصيل عبر ثمانية. تحليل ارطغرل الحلقة 102 عبر قناة TRT 1 التركية وموقع النور الإلكتروني tv-alnoor وأما عن القناة التركية تلك القناة التي أنتجت هذا العمل التاريخي المُقدم عبر شاشاتها، والذي يفتخر به كل عربي مسلم يعتز بتاريخه، حيث تم أول عرض له خلال عام 2014، وتم تقسيمه لثلاثة أجزاء تم عرضهم مُسبقاً، واستكمالاً لهذا العمل يتم عرض الجزء الرابع خلال تلك الأيام، وإن حدثت بعض المشاكل أثناء تصوير الحلقة 99 إلا أن المسلسل لقى إقبالاً شديداً ليس على المستوي العربي فقط وإنما على المستوي العالمي، وخلال هذا التقرير سنُقدم لكم مُتابعينا الكرام كيف قامت الدولة العثمانية، ومن أي مكان أتت تلك القبائل وأين استقرت ؟،

القناة التي حصلت على حقوق بث المسلسل التركي، حيث يتم عرض الحلقة لأول مرة علي قناة Trt التركية مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءاً، وبعدها بساعات قليلة يتم دبلجتها للغة العربية ومن ثم عرضها على الموقع الإلكتروني “موقع النور” الموقع الذي حصل علي حقوق بث المسلسل من القناة الأولي التركية تي آر تي، وبالفعل تم عر ض الحلقة 102 في موعدها اليوم عبر القناة الأولى التركية ارطغرل الحلقة 102 قيام الدولة العثمانية وفتوحاتها ينتسب العثمانيون إلى قبيلة تركمانية، كانت تعيش في كردستان، وذلك في مطلع القرن السابع الهجري،

وكانت تمارس حرفة الرعي، ونتيجة للغزو الغاشم من المغول بقيادة جنكيز خان على العراق ومناطق شرق آسيا الصغرى، فإن سليمان جد عثمان قرر الرحيل والهجرة عام 617 هجرية مع قبيلته إلى بلاد الأناضول قادماً من كردستان، حيث استقر في مدينة أخلاط، وأما بعد وفاته عام 628 هجرية 1230 ميلادية خلفه ابنه الأوسط ارطغرل، القائد الذي استمر في تحركاته نحو شمال غرب الأناضول، وكان معه أكثر من 400 فارس ونحو ما يقرب من 102 أسرة، وأثناء رحيل ارطغرل ومعه الفرسان وكل عشيرته وقبيلته وجد في جانب طريقه قتال بين مسلمين ونصارى، وكاد البيزنطيين أن يحسموا تلك المعركة لولا تدخل ارطغرل ومن معه من فرسان لنجدة إخوانه المسلمين في الدين والعقيدة، فمع دخول ارطغرل والفرسان حسموا تلك المعركة، ونتيجة لذلك قدر قائد الجيش الإسلامي السلجوقي هذا التدخل من ارطغرل، حيث قرر أن يعطيهم أرضاً في الحدود الغربية للأناضول، كانت تلك الحدود بجوار أراضي الروم مما أتاح الفرصة لأرطغرل التوغل فيما بعد على حساب الروم، واستمرت بعد ذلك العلاقة وطيدة بين سلاجقة الروم وبينهم،

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كما أن العدو مشترك فيما بينهم، واستمرت العلاقة وطيدة مع ارطغرل حتى آخر حياته وحتى وفاته عام 699 هجرية 1299 ميلادية، حتى خلفه من بعده ابنه عثمان، وسار بعد ذلك على نفس النهج الذي انتهجه أبيه ارطغرل من قبل، ومحاولات للتوسع في أراضي الروم. عثمان مؤسس الدولة العثمانية يعد عثمان ابن ارطغرل مؤسس الدولة العثمانية، والذي تُنسب إليه تسمية الدولة على مسماه، تلك السنة التي تولي فيها عثمان هي تلك التي غزا فيها المغول بزعامة هولاكو دولة بغداد عاصمة الخلافة العثمانية، وكانت الأحداث عظيمة، والمصائب جسيمة، حيث يذكر ابن كثير “ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال ومن النساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشائش، وقني الوسخ، وكان الناس يغلقون الأبواب على أنفسهم فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار،

وكذلك في المساجد، ولم ينج أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم. ضعفت الأمة في ذلك الوقت ووهنت في تلك الفترة، وفي تلك الظروف الصعبة ولد ل ارطغرل ولد يسمي عثمان مؤسس الدولة العثمانية، وهنا معني لطيف ألا وهو بداية الأمة في التمكين وهي أقصي نقطة من الضعف والانحطاط تلك هي فترة الصعود نحو العزة، بدأت بعد سقوط الدولة العباسية في بغداد علي يد المغول بداية قصة التمكين للدولة العثمانية على يد عثمان بن ارطغرل. أهم السمات القيادية في عثمان بن ارطغرل عندما نتأمل في شخصية عثمان الأول ابن ارطغرل التي ذكرها لنا المؤلفين كشخصية قيادية عسكرية، ورجل سياسي، ومن أهم هذه الصفات: الشجاعة، العدل، الحكمة، الإخلاص، الصبر، الجاذبية الإيمانية، الوفاء، التجرد إلى الله في فتوحاته.

ارطغرل الحلقة 102 موعد عرض مسلسل ارطغرل يتم عرض مسلسل قيامة ارطغرل خلال تلك الأيام على قناة Trt الأولي التركية، وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة 9 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة. كما يتم عرضه على قناة دعوة الفضائية في اليوم التالي، الخميس من كل أسبوع، وفي نفس الميعاد أيضاً الساعة 9 بتوقيت السعودية، والساعة 8 مساءاً بتوقيت القاهرة، وبعد العرض على قناة دعوة الفضائية تقوم قناة وطن تمام الساعة 12 صباحاً بتوقيت القاهرة. وأما عن الموقع الإلكتروني “موقع النور” فقد حصل على حقوق بث وعرض المسلسل التركي قيامة ارطغرل، حيث يقوم الموقع بدبلجة وترجمة الحلقة فور عرضها على قناة تي آر تي بساعات قليلة. تفاصيل الحلقة 96 عودة القائد ارطغرل إلي قبيلته مرة أخري. هروب ارطغرل من الفخ الذي وقع فيه، بعد مساعدة الفرسان الأربعة له. ديندار يقرر بيع سوق الخان. عند عودة ارطغرل قرر إبعاد ديندار عن القبيلة، ودخل المجس المُنعقد لبيع السوق، ولغي هذا القرار، ارطغرل لم بيع السوق. تابعونا ومزيد من التفاصيل وتحليل للحلقة 97. تفاصيل الحلقة 97 ارطغرل يحاول الدخول لقلعة آريس. ارطغرل يخطط لرجاله بالتسلل داخل القلعة بمساعدة أتسير واستكشاف مناطق حراسة القلعة ليلاً. رجال ارطغرل لكي تجتمع مع أتسير وعبد الرحمن لمعرفة ما سيتم فعله. تم تأمين القلعة جيداً من قبل آريس قائد المغول. ارطغرل يأتي لآريس لمحاولة تهدئة الأمور ولمخادعة آريس بالهجوم ليلاً. سم تورجت وأصليهان. تابع أحداث الحلقة 98. تفاصيل الحلقة 102 محاولات من السيد أرتوك من اللحاق بأصليهان تورجوت. ارطغرل أرسل بامسي لجمع كلاً من كان موجود من النساء. ارطغرل يشك في بهادير. بامسي يتبع أسماء لمعرفة ما ستفعله. آريس يُخبر ارطغرل بمكان المغارة. أرتوك يصنع علاج للسم. نجاة كلاً من تورجوت أصليهان. الأمير علاء الدين أعطى سعد الدين كوبيك فرصة للتخلص من قُطاع الطرق. تابع أحادث وتفاصيل الحلقة 102. تفاصيل الحلقة 102ارطغرل يترك بهادير بعدما تأكد من أرتوك بأن من وراء من وضع السم لتورجوت وأصليهان هو سعد الدين كوبيك. تعيين بامسي كبيراً للمحاسبين. تفكير ارطغرل في اقتحام القلعة. تفكير عميق من بهادير للانتقام من تورجوت بعدما تم تنصيبه قائداً لقبيلة تشافدار. ارطغرل يضع جاسوس للقائد آريس داخل قلعته. تيتان يعرف من ابن ارطغرل خطة هجوم ارطغرل على أريس. تيتان يرسل رسالة لآريس لإخباره بأمر الهجوم. تيتان يخطف ابن ارطغرل. تابع تفاصيل الحلقة 102 من خلال تقريرنا اليومي. صور من الحلقة 102 ارطغرل الحلقة 102ارطغرل الحلقة 102 ملخص الحلقة 102 نعرض لكم مُتابعينا تفاصيل الحلقة 102 كتابياً، وذلك من خلال موقعكم ثمانية، هذا وإليكم تفاصيل الحلقة 102: بداية الحلقة 102 من مسلسل ارطغرل بغضب شديد من ارطغرل لخطف ابنه غوندوز، ولم يتمكن كعرفة من خطف ابنه حتى اللحظة. ارطغرل يعلم من حليمة زوجته بأن ابنه قد سمع بأمر الهجوم على القلعة، حينما كان مُتواجداً بجوارهم. ارطغرل يشك في تيتان ويتأكد من أنه هو من خطف ابنه، وذلك بعد اختفائه من القبيلة. ارطغرل قرر الذهاب لقلعة أريس وطلب المساعدة منه، وهو على علم بمن خطف ابنه. غوندوز يقتلع عين أريس قائد المغول بحجر صغير، وذلك عندما خطفه تيتان وعرضه على قائده آريس. قرر ارطغرل ورجاله الذهاب لقلعة كاراسيجار، للعلم من الجاسوس أتسيز الذي وضعه داخل القلعة لمعرفة كافة التفاصيل وهل جوندوز ابنه موجود داخل القلعة أم لا ؟.

عودة تورجوت للقبيلة مُجدداً، ولم يعد إلا واحداً فقط وتم قتل الباقي بعد الفخ الذي وقع فيه الفرسان، وقلق بهادير واعتقد بأن ابنه قد قُتل. بهادير يقرر عمل فخاً لتورجوت ألب ومن معه من المحاربين، ويقود هذا الانقلاب المُدبر من بهادير، وبالفعل تم الفخ، ولكن نجى منه تورجوت. وصول ارطغرل القلعة ويعرض على أريس أن يساعده للعثور على ابنه غوندوز. آريس يُخبر ارطغرل بأنه سيساعده من خلال التجارة، وذلك عن طريق التاجر نيكو “أتسيز” جاسوس ارطغرل الذي وضعه داخل القلعة.

ارطغرل يتنكر في زي تجار مرة أخرى ويدخل القلعة مرة أخرى. أتسيز يُعطي ارطغرل رسالة يُخبره فيها بوجود ابن ابنه غوندوز داخل القلعة. قتال استمر بين ارطغرل ورجال أريس انتهي بقتالهم جميعاً وعودة ارطغرل لدياره ومعه صغيره. حالة من الفرح والسرور داخل القبيلة فور عودة ارطغرل. تابعونا وسنوافيكم أيضاً ملخص كامل للحلقة القادمة ارطغرل الحلقة 102، وذلك خلال الرابط المُرفق خلال هذا المقال. صور من الحلقة 102 أحداث الحلقة 102 نعرض لكم مُتابعينا تفاصيل وملخص ارطغرل الحلقة 102 الجزء الرابع وإليكم آخر الأحداث: ارطغرل يُرسل لتورغوت وأصليهان من أجل الاجتماع ووضع خطة للهجوم على آريس. ارطغرل يأمر بسحب السيوف.

سانجار ينتهز فرصة غياب تورغوت ويُسيطر على القبيلة. أريس يقتل الجنود والتجار المسلمين داخل قلعته. تذكير هام لكل مُتابع لمسلسل ارطغرل الحلقة 102، يمكنكم مُتابعة جميع الحلقات السابقة على موقع النور الإلكتروني، وخصوصاً الحلقة 102 من مسلسل ارطغرل، وذلك من خلال الدخول لرابط موقع النور من هنا، وشاركونا تلك التوقعات والآراء مُتابعينا الكرام، كما نعدكم بموافاتكم كافة الأخبار الحصرية ارطغرل الحلقة 102، خلال هذا المقال، تابعونا ومزيد من التفاصيل.