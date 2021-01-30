تراند اليوم : هيفاء وهبي العربية الوحيدة في قائمة عالمية لـ "أجمل 30 إمرأة"

اختارت مجلة "Top Gentlemen"، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لتصبح العربية الوحيدة في قائمتها لـ "أجمل 30 إمرأة على مر العصور".

وجاءت هيفاء وهبي، في المركز الـ 19 في القائمة، لتتفوق على العديد من الجميلات العالميات، مثل عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، جيجي حديد، وعارضة الأزياء الأمريكية كيت أبتون، والممثلة الهندية بريانكا شوبرا.

وتفوقت على هيفاء بفارق مركز واحد، الممثلة الإسرائيلية جال جادوت، بطلة فيلم "واندر وومان"، المستوحى عن قصص "دي سي" الهزلية.

واحتلت الممثلة الأمريكية أنجيلينا جولي، المركز السادس في القائمة، والسويدية أليسيا فيكاندر في المركز الخامس، بينما جاءت الهندية أشواريا راي في المركز الثالث، وعارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل في المركز الأول.

واستندت المجلة في اختيارات قائمتها لـ "أجمل 30 إمرأة على مر العصور"، على استفتاء قرائها من الرجال.

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