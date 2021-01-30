تراند اليوم : فيديو عنتيله المحله .. مشاهد مع 40 رجل في " فيديو عنتيله المحله " الجديد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو عنتيله المحله الاباحي، والذي أظهر عنتيلة المحلة وهي في أوضاع جنسية مخلة، فبعد كشف فيديو عنتيله المحله ، فجر زوج العنتيلة مفاجأة بوجود 40 مقطع فيديو مصور للعنتيلة برفقة أشخاص وهم يمارسون الجنس والرزيلة والرقص.

فيديو عنتيله المحله مشاهدة وتحميل فيديو عنتيله المحله بدون حذف وبدأت القصة عند نشر عنتيلة المحلة مقطع فيديو يظهرها وهي تقوم باعمال جنسية الأمر الذي أثار جدلاً وغضباً واسعاً في مصر.

وتصدر "فيديو عنتيله المحله" المخل التريند في مصر، ومواقع التواصل الإجتماعي منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

و"عنتيلة" المحلة الجديدة هى طبيبة بيطرية، وعثر على فلاشة تحوي أكثر من 40 فيديو جنسي لها فى أحضان عدد من الرجال، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الصور العارية لها وهي تستعرض نفسها أمام الكاميرا.

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وحرر كريم عبد الهادى المحامي، وكيل الزوج "م. م" محضرا يحمل رقم 467 بقسم شرطة ثان المحلة، يتهم فيه زوجته وتدعي "إيناس. ا" 32 سنة طبيبة بيطرية، بالزنا وممارسة الرذيلة بعد عثوره على 40 فيديو إباحى لها، ونفي نسب طفله البالغ من العمر عامين من زوجته، لشكه فى نسب الطفل له.

وكشف الزوج فى بلاغه أنه تزوج منها منذ 3 سنوات، وخلال تلك الفترة كانت دائمة الخلافات معه والتشاجر معه وترك شقة الزوجية والتوجه لمنزل أسرتها بمنطقة سكة طنطا ثان المحلة، للضغط عليه لتلبية مطالبها ومحايلتها لتعود معه للمنزل.

وأضاف الزوج فى بلاغه، أنه فى الفترة الأخيرة رفعت الزوجة دعوى تبديد قائمة منقولات الزوجية، وبعد فشل محاولات العيش معا، قرر أن يسلمها منقولاتها وإنهاء العلاقة الزوجية، مؤكدا أنه أثناء رفع المرتبة وجد بها "خياطة"، فقام بفك الخيط وعثر على "فلاشة"، وبفتحها عثر على فيديوهات إباحية لأشخاص آخرين وزوجته فى أحضانهم وتمارس الرذيلة معهم، الأمر الذي دفعه للتوجه لقسم الشرطة وتحرير محضر ضدها، واتهامها بالزنا، ونفي نسب الطفل له، مطالبا بندب الطب الشرعي وإجراء تحليل DNA للتأكد من نسب الطفل له من عدمه.

وفتحت نيابة ثان المحلة الكبرى، تحقيقات فى البلاغ المقدم من الزوج، وطالب الزوج بندب الطب الشرعي وإجراء تحليل DNA للتأكد من نسب الطفل له من عدمه، واتهامه لزوجته بالزنا.