تراند اليوم : نتائج التوجيهي التكميلي 2021

تعلن وزارة التربية والتعليم الأردنية اليوم نتائج التوجيهي التكميلي 2021 بعدما أعلنت الانتهاء من عمليات الرصد والتصحيح. ووتيح التربية نتائج التوجيهي التكميلي 2021 عبر موقعها الالكتروني ومواقع أخرى في الأدرن، وسط حالة من الترقب من متقدمي الدورة التكميلية.

نتائج توجيهي تكميلي 2020-2021

نتائج توجيهي تكميلي 2020-2021 حسب الاسم ورقم الجلوس ، بعد أن انتهى جميع طلاب الثانوية العامة في الأردن من دخول اختبارات الدورة التكميلية الشتوية، بدأت جميع اللجان والإدارات الخاصة بتصحيح أوراق الإجابة للطلبة والطالبات في عملها على الفور لرصد درجات الطلاب تمهيداً لإعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2020 في الأردن.

وانتهت فعلياً جميع لجان الفحص والمراجعة من عمليات الرصد والتصحيح وسيتم الإعلان عن نتائج توجيهي تكميلي ٢٠٢٠ خلال الأيام القليلة القادمة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية حسبما أوضح السيد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي خلال المقابلة الصحفية.

موعد إعلان نتائج التوجيهي الدورة التكميلية 2020

أكد السيد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، أن موعد إعلان نتائج توجيهي تكميلي 2020 في الأردن سيكون خلال انتهاء الأسبوع الأول من شهر شباط/ يناير وذلك بعدما يتم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلبة والطالبات بالثانوية العامة في الأردن.

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وقد نوه السيد وزير التربية والتعليم على جميع اللجان المختصة تحري الدقة الشديدة أثناء عملية التصحيح والرصد الخاصة بالإعلان عن نتائج التوجيهي الدورة التكميلية 2020 الأردن مُشيراً أن عدد الطلبة والطالبات المتقدمين لأداء امتحان الدورة التكميلية قد تخطى 95 ألف طالب.

موقع نتائج توجيهي تكميلي 2020-2021 حسب الاسم ورقم الجلوس

سيتم الإعلان عن نتائج التوجيهي التكميلي 2020-2021 الأردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك خلال الفترة القليلة المُقبلة، حيث يُمكنكم الحصول على نتائج الثانوية العامة في الأردن 2020-2021 .