الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي وياسمين صبري بالجاكيت نفسه وكم سعره؟ – صور

في العام 2016 ارتدت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي جاكيت أبيض مع بنطال أبيض ممزق، وبدت بغاية الأناقة والشياكة والأنوثة كعادتها، ومن النجمات اللاتي تتابعن الموضة بأدق تفاصيلها وتسعى دائمًا أن تبقى الأكثر شياكة في العالم العربي لأنها تمتلك كل مواصفات الجمال.

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وبعد 5 سنوات، ارتدت الممثلة المصرية ياسمين_صبري الجاكيت نفسه لكن بلون مختلفٍ، مع بنطال أبيض، ونالت صورتها الكثير من التعليقات الإيجابية والسلبية على حدٍ سواءٍ، بعدما دخل طرف ثالث يتهم ياسمين بتقليد هيفا دائمًا بأزيائها وثيابها.

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انقسمت الآراء، واتهم البعض أيضًا هيفا بالحملات الممنهجة ضد ياسمين بعدما تزوجت رجل الأعمال الأهم في مصر أحمد أبو هشيمة وبأنها تشعر بغيرة منها، لكن هيفا لا تفكر كالأطفال أو الفتيات المراهقات بل نظن أنها نسيت أحمد وتعيش حياتها بشكل طبيعي وتحقق نجاحاتها وتنجز أعمالها.

أما البعض الآخر اتهم ياسمين بتقليدها الأعمى لهيفا، ونرد بأن أزياء هيفا ليست احتكارًا لها أي أنها ليست من صمّمتها بل ترتديها من أهم الماركات العالمية والتي تلجأ إليها الكثير من الشابات والنساء في الوطن العربي وحتى العالمي.

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الفرق بين الصورتين ليست أشهر أو أيام، بل 5 سنوات، وربما ارتدت ياسمين الجاكيت لأنها أُعجبت به من المتجر لا لأن هيفا ارتدتها قبلها.

الجاكيت باهظ الثمن وسعره حوالي الـ 1500 دولار أميركي، أي ما يعادل 23 جنيه مصري وحوالي 12 مليون ليرة لبنانية على سعر الصرف الحالي بعد تدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار، وهيفا اشترتها في العام 2016.

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كل منهما لها جمالها الخاص، وخطها الخاص بالأزياء والشياكة والأناقة..