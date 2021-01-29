تراند اليوم : ارقام مفسرين احلام واتس

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ارقام مفسرين احلام واتس ، ارقام مفسرين احلام واتس ،ارقام مفسرين احلام بالسعوديه 2019، الكثير من الأحبة والأصدقاء من حولنا يتشغفون في معرفة تفسير لبعض من الأحلام التي تنتابهم في المنام، حيث يعتبر الحلم علي انه تلك الرؤية التي لا يمكن للإنسان السيطرة عليها فهو يكون في حالة من النوم العميق، ولكن عند إستيقاذه من النوم يباشر عقله بإسترجاع بعض من المعلومات يجمعها كأحداث، ولكن تختلف الأحلام من شخص الي أخر فهناك أحلام تحمل الخير والسعادة، وهناك أحلام تكون علي هيئة مشاكل ونزاعات وكوارث وغيرها من الأمور المسيئة، وفي هذا السياق يبحث الكثير من الحالمين الي من يفسر لهم طبيعة هذه الأحلام وهل سوف تتحقق بالفعل ام ماذا.
ارقام مفسرين احلام بالسعوديه واتس اب 2019
في هذه الفقرة سنطرح عليكم ارقام أشهر المفسرين للأحلام المتواجدين في المملكة العربية السعودية، وهذه الأرقام يمكنكم التواصل من خلالها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير الواتس اب.
- ش: سيف منصر الحارثي
(طالب علم – يلقي محاضرات)
ج/ ٠٥٠٤٥٦١١٦٣
العنوان: شرق الرياض.
- ش: صالح إبراهيم الدسيماني
- (طالب علم – يلقي محاضرات)
ج/ ٠٥٠٥٤٥٦٠٩٩
العنوان: الروابي بالرياض.
- ش: صالح محمد النويجم
(طالب علم – يلقي محاضرات)
ج/ ٠٥٠٥٢١٤٧٠٣
العنوان: السويدي بالرياض.
- ش: عبدالرحمن سلمان البشر
(طالب علم – يلقي محاضرات)
ج/ ٠٥٠٤٢٨٨٥١٨
العنوان: الشفاء بالرياض.
- ش: عبدالرحمن عبدالعزيز الوعلان
(طالب علم – يلقي محاضرات)
ج/ ٠٥٠٥٤١٤٣٠٠
العنوان: السويدي بالرياض.
- ش: عبدالرحمن السحيم
(طالب علم – يلقي محاضرات)
هاتف المنزل/ ٠١٢٣٣٦٤٦٣
العنوان: السلام بالرياض.
- ش: عبدالرحمن عبدالله العجلان
(طالب علم – يلقي محاضرات)
ج/ ٠٥٠٥٤٢٢٣٦٧
هاتف المنزل/ ٠١٤٢٦١٤٥٣
العنوان: السويدي بالرياض.
- ش:عبدالرحمن محمد الفهيد
(طالب علم – يلقي محاضرات)
ج/ ٠٥٠٥٤٠٨٣٩٨
هاتف المنزل/ ٠١٤٩١٩١٥٨
هاتف المنزل/ ٠١٤٩١٩٣٠٥
العنوان/ شمال الرياض.
- ش: عبدالعزيز محمد الفهيد
(طالب علم – مستشار
بوزارة الشؤون الإسلامية
– يلقي محاضرات)
ج/ ٠٥٥٥٤٠٤٤١٧٠
هاتف المنزل/ ٠١٤٢٥٢١١٧
العنوان: مكتب الدعوة
بحي الشفاء بالرياض.
- الشيخ يوسف المطلق حفظه الله
رقم الجوال: 0505454611
- الشيخ صالح العصيمى
رقم الجوال: 0555549291
- الشيخ أبو زيد الشمرى
رقم الجوال: 0559922737
- الشيخ حمد الحبشان
رقم الجوال: 0505239404
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