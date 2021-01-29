تراند اليوم : تفسير حلم الولادة للحامل

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تفسير حلم الولادة للحامل ، تفسير حلم حلم الولادة للحامل عند النابلسي وإبن سرين وإبن شاهين، لأنّ الولادة في المنام تتعدّد تفسيراتها، وتحتمِل أكثر من معنى، ولكن يعُود هَذا التفسير الى جوانب الحلم ووقته ومكانه، لذا مِن المُهم قبل قول الحلم للمُفسّر القيام بذكر جَوانب الحلم وكل ما يخص الحلم، فتفسِير حلم الولادة بولد يَختلف عن حلم الولادة ببنت، لأنّ حلم الولد يحمِل الشؤم أمّا حلم البنت فيحمل الخَير، كما يجبُ مَعرفة وقت الحلم لنتمكّن من تحديد الحلم سواء كَان رؤية أم أضغاث أحلام، من هَذا الباب سنضع لكُم تفسير حلم حلم الولادة بشكله العام حسب ماورد عند المفسرين.
تفسير الحلم بالولادة
إنّ الحلم بالولادة له عِدّة دَلالات مُهمّة يُمكن أن يُفسّر عَلى إثرها حلم الولادة، فإبن سيرين وضع عِدّة تفاسير مُختلفة ولكن حسب جوانب الحلم لهذا عند تفسير الحلم يجب الانتباه لجوانبه.
- فلو رأى ملك في المنام أن زوجته ولدت ذكراً ولم تكن حاملاً فإنه ينال كنوزاً. وإن رأت الحامل أنها ولدت ولداً ذكراً فإنها تضع أنثى، والعكس بالعكس. والبنت فرج في التأويل، والابن هم.
- وإن رأى مريض أن أمه ولدته فإنه يموت، وإن كانت امرأته حاملاً فإنها تلد ابناً.
- وإن رأى المريض أن أمه ولدته فإنه يموت، وإن كانت امرأته حاملاً فإنها تلد ابناً، وولادة البنت فرج السجين. وإن رأى الرجل أنه ولد غلاماً فإنه يمرض وينجو من غم ويظفر بعدوه، وإن ولدت الحامل قطاً فالولد لص.
- ومن رأى أنه يلد، فإن كان فقيراً صار غنياً، وإن كان غنياً وقع في هم وغم، وإن كان عازباً تزوج سريعاً. ومن رأى أنه قد ولدت له بنت ركبه دين. ومن رأى أن ابنته ماتت وحفر لها قبراً فإنه يقضي دينه. الولادة لو رأى ملك في المنام أن زوجته ولدت ذكراً ولم تكن حاملاً فإنه ينال كنوزاً.
- وإن رأت الحامل أنها ولدت ولداً ذكراً فإنها تضع أنثى، والعكس بالعكس. والبنت فرج في التأويل، والابن هم. وإن رأى مريض أن أمه ولدته فإنه يموت، وإن كانت امرأته حاملاً فإنها تلد ابناً. وولادة البنت فرج السجين. وإن رأى الرجل أنه ولد غلاماً فإنه يمرض وينجو من غم ويظفر بعدوه. وإن ولدت الحامل قطاً فالولد لص، والولادة خروج من الشدائد والأمراض أو مفارقة الأهل والجيران. والولادة راحة وفرج وقضاء دين وتوبة.
- ومن رأى أنه يلد فإن كان فقيراً صار غنياً، وإن كان غنياً وقع في هم وغم، وإن كان عازباً تزوج سريعاً. وإذا رأى المريض أنه يلد دلّ ذلك على الموت. ومن رأى أنه قد ولدت له بنت ركبه دين. ومن رأى أن ابنته ماتت وحفر لها قبراً فإنه يقضي دينه.
تفسير حلم الولادة للمتزوجة
الولادة للمُتزوّجة يمكن أن يُفسَّر بعِدّة تفسيرات حسب بعض شيوخ المفسرين القدامى والحديثين، ومن أهمّ هَذه التفاسير الخاصة بحلم الولادة للمتزوجة مايلي:
- رؤية أي شخص في الحلم للحامل فيفسر باسم الشخص نفسه مثلاُ لو حلمت بشخص مثلاً اسمه ياسر ستتيسر بإذن الله ولادتك وهكذا يعني يؤخذ الاسم ويفسر ماسيحصل لك بنفس معنى الاسم.
- ان حلمت الحامل بالذهب فهي ستنجب بنت بإذن الله .
- رؤية الأخ للحامل وكل مايتبعه من حذاء ، ثوب ، عقال وكل مايخص الأخ عندها في منزلها أو تمتلكه فهو انجاب ولد بإذن الله تعالى.
- رؤية الأخت وكل مايخصها عندها في منزلها أو تكتلمه فهو انجاب بنت بإذن الله تعالى .
- حلم الحامل بنزول الدورة يفسر بأنه خير ان شاء الله ومعناه ان يحصل لها غير ماتتمنى فان كنت تتمنين بنت يرزقك الله .بالولد وإن تمنيت الولد فإن الله يرزقك البنت.
- إن رأت الحامل بأن رجل يتقدم لخطبتها فالمولود ذكر بإذن الله تعالى.
- رؤيا الحامل بزواجها من أحد محارمها أو نحوه كزوج الأخت ومداعبتها من قبلهم جميعاً فالمولودأنثى بإذن الله.
- رؤيا الحامل بزواجها من زوجها مرة أخرى وهي ترتدي الثوب الأبيض فالمولود ذكر بإذن الله.
- رؤيا الحامل نفسها نائمة بالقرب من أبيها أو والد زوجها فالمولود ذكر بإذن الله.
- رؤيا الحامل بالنوم مع أحد أقاربها من النساء في الفراش فالمولود أنثى بإذن الله.
- رؤيا أخ الزوج معها هي وزوجها على الطعام فالمولود ذكر بإذن الله.
- رؤيا أهل الزوج من النساء معها في المنزل فالمولود أنثى بإذن الله.
- وإن رأت الحامل أنها ترتدي ثوب رجل وشماغ ((زي رجل )) فإنها تنجب ذكراً بإذن الله تعالى.
- ورؤيا الحامل لسلة من عدد كبير من التفاح فستنجب ذكرا .