تراند اليوم : تفسير حلم الولادة للحامل

تفسير حلم الولادة للحامل ، تفسير حلم حلم الولادة للحامل عند النابلسي وإبن سرين وإبن شاهين، لأنّ الولادة في المنام تتعدّد تفسيراتها، وتحتمِل أكثر من معنى، ولكن يعُود هَذا التفسير الى جوانب الحلم ووقته ومكانه، لذا مِن المُهم قبل قول الحلم للمُفسّر القيام بذكر جَوانب الحلم وكل ما يخص الحلم، فتفسِير حلم الولادة بولد يَختلف عن حلم الولادة ببنت، لأنّ حلم الولد يحمِل الشؤم أمّا حلم البنت فيحمل الخَير، كما يجبُ مَعرفة وقت الحلم لنتمكّن من تحديد الحلم سواء كَان رؤية أم أضغاث أحلام، من هَذا الباب سنضع لكُم تفسير حلم حلم الولادة بشكله العام حسب ماورد عند المفسرين.

تفسير الحلم بالولادة

إنّ الحلم بالولادة له عِدّة دَلالات مُهمّة يُمكن أن يُفسّر عَلى إثرها حلم الولادة، فإبن سيرين وضع عِدّة تفاسير مُختلفة ولكن حسب جوانب الحلم لهذا عند تفسير الحلم يجب الانتباه لجوانبه.

فلو رأى ملك في المنام أن زوجته ولدت ذكراً ولم تكن حاملاً فإنه ينال كنوزاً. وإن رأت الحامل أنها ولدت ولداً ذكراً فإنها تضع أنثى، والعكس بالعكس. والبنت فرج في التأويل، والابن هم.

وإن رأى مريض أن أمه ولدته فإنه يموت، وإن كانت امرأته حاملاً فإنها تلد ابناً.

وإن رأى المريض أن أمه ولدته فإنه يموت، وإن كانت امرأته حاملاً فإنها تلد ابناً، وولادة البنت فرج السجين. وإن رأى الرجل أنه ولد غلاماً فإنه يمرض وينجو من غم ويظفر بعدوه، وإن ولدت الحامل قطاً فالولد لص.

ومن رأى أنه يلد، فإن كان فقيراً صار غنياً، وإن كان غنياً وقع في هم وغم، وإن كان عازباً تزوج سريعاً. ومن رأى أنه قد ولدت له بنت ركبه دين. ومن رأى أن ابنته ماتت وحفر لها قبراً فإنه يقضي دينه. الولادة لو رأى ملك في المنام أن زوجته ولدت ذكراً ولم تكن حاملاً فإنه ينال كنوزاً.

وإن رأت الحامل أنها ولدت ولداً ذكراً فإنها تضع أنثى، والعكس بالعكس. والبنت فرج في التأويل، والابن هم. وإن رأى مريض أن أمه ولدته فإنه يموت، وإن كانت امرأته حاملاً فإنها تلد ابناً. وولادة البنت فرج السجين. وإن رأى الرجل أنه ولد غلاماً فإنه يمرض وينجو من غم ويظفر بعدوه. وإن ولدت الحامل قطاً فالولد لص، والولادة خروج من الشدائد والأمراض أو مفارقة الأهل والجيران. والولادة راحة وفرج وقضاء دين وتوبة.

ومن رأى أنه يلد فإن كان فقيراً صار غنياً، وإن كان غنياً وقع في هم وغم، وإن كان عازباً تزوج سريعاً. وإذا رأى المريض أنه يلد دلّ ذلك على الموت. ومن رأى أنه قد ولدت له بنت ركبه دين. ومن رأى أن ابنته ماتت وحفر لها قبراً فإنه يقضي دينه.

تفسير حلم الولادة للمتزوجة

الولادة للمُتزوّجة يمكن أن يُفسَّر بعِدّة تفسيرات حسب بعض شيوخ المفسرين القدامى والحديثين، ومن أهمّ هَذه التفاسير الخاصة بحلم الولادة للمتزوجة مايلي: