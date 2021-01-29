تراند اليوم : تفسير حلم القمر في المنام

الكثير من الناس يرى القمر في المنام ويرد أن يعرف تفسير حلم القمر في المنام ، فالقمر من الأشياء التي خلقها الله عزوجل لحكمة ، والقمر في المنام حسب جهور من العلماء لع معنى خاص في المنام نسرده لكم في مقالتنا التالية، مع تأويل وتفسير حلم القمر بالكامل .ويحكى أن امرأة جاءت إلى ابن سيرين العالم والمعبِّر المشهور، فقصَّت عليه أنَّها رأت القمر دخل في الثريا وأنَّها سمعت في منامها صوتاً يقول لها: اذهبي فقصي رؤيتك هذه على ابن سيرين.

فلمَّا قصَّت عليه رؤيتها ارتعد وأمسك عن الطَّعام، فسألته أخته عن حاله؛ أجابها: هذه المرأة رأت أني أموت في سبعة أيام!.

وقيل أنَّه مات في اليوم السَّابع من الرؤيا.

في هذه المادة؛ نتعرف وإياكم إلى تفسير حلم القمر بالتَّفصيل من خلال المرور على المعنى العام لرؤية القمر في المنام، وحلم اجتماع الشَّمس والقمر ومعنى ألوان القمر في المنام، إضافة إلى العلاقة بين رؤيا القمر واقتراب يوم القيامة، هذا كلُّه مع التَّفسيرات المميزة التي تقدمها لكم مفسِّرة الأحلام في موقع حلوها.

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المعنى العام لرؤية القمر في المنام

يدل القمر على السُّلطان والعالِم وقد يدل على الأبوين والزَّوج أو الزَّوجة

يقول ابن سيرين في تفسيره للمعنى العام للقمر في المنام أنَّ القمر يدلُّ على وزيرٍ أو سلطانٍ دون الملك باعتبار أنَّ الشمس تدلُّ على الملك، وقد يدل على العلماء والفقهاء وكل ما يهتدى به من الأدلة لأنَّه يهدي في الظلمات، وقد يدل على النقصان أو الزيادة حسب وقت الرؤية وتفاصيلها.

ويضيف الشيخ النابلسي في تفسيره للمعنى العام لحلم القمر أنَّ القمر عالِم كبير أو ملك عادل، وقد يكون ملكاً جباراً جائراً أو رجلاً كذَّاباً.

ويدل القمر على الأبوين والزوج أو الزوجة، وقد يدل على السفر والتجارة حسب تفاصيل الرؤية وحالة الرَّائي.

عن الدلالة العامة لرؤية القمر تقول مفسِّرة الأحلام في موقع حلوها

هو الذي جعل الَّليل لباساً والنهار معاشاً وهو الذي زيَّن السماء الدُّنيا بزينة الكواكب، وهو الذي جعل القمر منيراً جلَّ شأنه وعظم في علاه، تبارك الله ربي أحسن الخالقين .

القمر هو بدر الدُّجى، فكما أنه ينير اللَّيلة الظلماء كذلك يفسَّر بالعلم والعلماء الذين ينيرون ظلمات الجهل، وكما أنَّ القمر دليل الحيارى كذا يفسَّر بالعَالِم الذي هو الدَّليل إلى طريق الهدى والتقى أو قد يدل على السُّلطة التشريعية في البلاد، ومن هذا المبدأ ينطلق علم تفسير رؤيا القمر في المنام، وقد يفسر القمر بالجاه أو الملك إن كان الرائي تاجراً وحسب حال الناس.

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رؤية القمر في المنام وعلاقتها بوقت الرؤيا

ذكرنا قول ابن سيرين أن القمر قد يدل على الزيادة والنقصان، وفي تفسيره لذلك يقول أن المريض إن رأى القمر نزل عليه في مطلع الشهر القمري كان ذلك دليل شفائه، أمَّا إن كان ذلك في نقصان الشهر فيقترب أجله على قدر ما بقي من الشهر وقد يؤول بالأيام أو الأسابيع أو الأشهر والسنين.

كذلك من كان له غائبٌ أو مسافرٌ فرأى أن القمر نزل عليه في أول الشهر قربت عودة المسافر، أمّا إن كانت الرؤية في آخر الشهر فبعد الغائب وطالت غيبته والله أعلم.

رؤية القمر البدر والهلال في المنام

رأيت القمر مكتملاً في المنام، ما معنى ذلك؟

يقول الشيخ النَّابلسي عن رؤية القمر بدراً أو هلالاً أنَّ رؤية القمر بدراً مكتملاً في ليالي الهلال إشارة خير، أمَّا رؤيته هلالاً في ليالي البدر فعلى العكس من الأول.

وتقول مفسِّرة الأخلام في حلوها عن رؤية الهلال والبدر في المنام

من رأى أنَّ القمر في السماء كان بدراً ساطعاً فهو وجود عالمٍ في هذه البلدة يدلُّ النَّاس إلى طريق الرشاد، ومن رأى أنَّ القمر أصبح هلالاً، فذلك يدلُّ على عِلمٍ ينتفع به ويطلب الاستزادة، إلَّا أن يكون الهلال هلال العيد فذلك دليل الفرج والسرور واقتراب الفرج.

أمَّا من رأى أنَّ القمر أصبح محاقاً -والمحاق آخر الشهر القمري وقيل آخر ثلاثة أيام- فذلك يدل على فساد الناس وعدم التزامهم برأي علمائهم.

رؤية القمر للحامل

رأيت أني أحتضن القمر، ما تفسير رؤية القمر للحامل؟

يقول الشيخ النابلسي في تفسيره لرؤية القمر للحامل أنَّ المرأة الحامل إن رأت كأنَّ القمر في حجرها فهذا مولودٌ ذكر، إلَّا إذا كانت تخفيه عن الناس أو تغطيه أو تغلق عليه باباً فيكون المولود أنثى والله اعلم.

كذلك إن رأت أنَّها تمد يدها إلى القمر فلا تناله فالمولود أنثى لكنها تشتهي مولوداً ذكراً فلا تناله، ومن رأى كأنَّ وجهه القمر وكانت امرأته حاملاً فالمولود ذكر.

وتضيف مفسِّرة الأحلام في موقع حلوها عن رؤية القمر للحامل

إن رأت الحامل القمر فلتلتزم الدعاء لجنينها بالخير والصلاح كما ندعو عد رؤية القمر "اللَّهم أهلَّه علينا باليمن والإيمان الركة والإحسان".

وإن رأت الحامل كأنَّ القمر في بطنها فهذا يدُّل على أن ولدها سكون ذو رفعة وله مكانه عالية في دينه.

رؤية وقوع القمر من السماء

رأيت القمر وقع في البحر، ما معنى ذلك؟

يقول الشيخ النابلسي أنّ من رأت كأنَّ القمر وقع في بيتها فأخذت منه بعضه ولفَّته بخرقة يولد لها ولدٌ ويموت فتحزن عليه والله أعلم.

أمَّا من رأى القمر في حجره دون أن يكون ساقطاً في الأرض فإنَّه يتزوج، وقد تكون إشارة على توبة الكافر، وقد يفسر وقوع القمر على الأرض بموت الأمِّ.

وتقول مفسِّرة الأحلام في موقع حلوها عن رؤية سقوط القمر من السماء

من رأى أنَّ القمر وقع على الأرض واختفى فذلك يدل على موت عالم، ومن رأى أن القمر وقع في البحر فذلك يدلُّ على ضلال العلماء بفتن الدُّنيا لأن البحر هو الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا ينزع العلم انتزاع وإنما يقبضه بقبض العلماء فيولي الناس جهالهم فيفتنوا فيُضِلوا وَيَضَلوا).

أمَّا من رأى أنَّ القمر وقع وتكسَّر فذلك يدل على أن العِلمَ يتفرق وكل إنسان يحظى بنصيبه وليس هناك داعي للهدى.

رؤية القمر وعلامات السَّاعة

تفسر بعض حالات رؤية القمر باقتراب قيام الساعة

قد تدلُّ رؤية القمر في حالات معينة على علامات يوم القيامة كما تقول مفسِّرة الأحلام في موقع حلوها، فمن رأى أنَّ القمر انشقَّ نصفين فذاك دليل اقتراب الساعة، ومن رأى أنَّ القمر نزل على الأرض والنَّاس تلامسه، فهو نزول سيدنا عيسى عليه السلام، أمَّا من رأى أنَّ القمر منيرٌ في السَّماء والنجوم خلفه فهي إشارة لظهور المهدي المنتظر والناس تتبعه والله أعلم، ومن رأى أن الشمس والقمر اجتمعا معاً فهذا أيضاً دليل على اقتراب يوم القيامة .

رؤية الخسوف واحتجاب القمر

القمر المظلم في المنام وتفسير رؤيا احتجاب القمر

يقول الشيخ النَّابلسي في تفسيره لاحتجاب القمر أنَّ من رأى القمر قد احتجب خلف السحاب فقد يدل ذلك على عزل وزير السلطان أو إصابة الوزير بمرضٍ يبرأ منه، أمَّا من رأى القمر غطَّاه السحاب فإن كان صاحب مالٍ ذهب ماله.

ومن رأى خسوف القمر فإن ذلك تغيُّرٌ ونقصٌ في الذي ينسب إليه القمر من عالم وسلطان ومال، كذلك من رأى أنَّ القمر نالته ظلمة أو حمرة، واسوداد القمر حادث يقع للوزير أو عامل السلطان.

ويقول ابن سيرين أنَّ رؤية احتجاب القمر تجري مجرى رؤية احتجاب الشمس، فاحتجاب القمر قد يدل على عزل ملكٍ ظالم أو على مرضٍ يصيبه، وقد تفسَّر بعمال الملك وربما تفسَّر بالزوج إن كان الرّائي امرأة، وغياب القمر يدل على أن ما يطلبه الرَّائي من خيرٍ أو شر قد فات وذهب، والعكس إن رأى القمر طلع يكون الأمر في أوله، ومن رأى القمر أظلم إن كان صاحب سلطان أذته رعيته.

وترى مفسِّرة الأحلام في موقع حلوها أن رؤية خسوف القمر تدل على احتجاب العلماء في سجن السلطان أو تكميم أفواههم.

ألوان القمر في المنام حسب تفسير مفسِّرة الأحلام

رأيت القمر أسوداً، ما معنى ذلك؟

وعن ألوان القمر في المنام تقول مفسِّرة الأحلام في موقع حلوها أنَّ من رأى القمر صافياً بلونه المعهود فذلك يدلُّ على حسن حال أهل البلدة.

أمَّا من رأى أنَّ القمر أصبح أحمر اللَّون دلَّ ذلك على الفتن وأن أهل هذه البلدة لا يراعون حقَّ الله وحقَّ العباد.

ومن رأى أن القمر أصبح أسود اللون فهو ظلمُ العلماء بفتواهم للسَّلاطين والله أعلم.

حلم اجتماع الشمس والقمر

(إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ)

يقول الشيخ النَّابلسي أن من رأى القمر يسير قدام الشمس بأحسن من سيرها فهو انقلاب الوزير على الملك، كما أنَّ الشمس والقمر أبوان راضيان عن ابنهما إلَّا أن يكونا خافتي النور. ومن رأى الشمس والقمر قد اجتمعا على نورهما فقد يدل ذلك على الزواج من امرأة جميلة.

ويقول ابن سيرين أنَّ من رأى القمر صار شمساً فإنَّ الرَّائي يصيب عزّاً ومالاً من أمَّه أو زوجته.

ويضيف النَّابلسي في موضع آخر أن من رأى الشمس والقمر والنجوم قد اجتمعت فملكها كان كلامه مسموعا عند الملك والسلطان، إلَّا إن لم يكن فيها نورٌ كان ذلك شر لصاحب الرؤيا، أمَّا من رأى شمساً وقمراً عن يمينه وشماله فيصيبه خوفٌ أو بلية تجبره على الهرب والله أعلم.

حالات أخرى لرؤية القمر في المنام

رأيت القمر في بيتي، ما تفسير رؤية القمر في المنزل؟

- يقول الشيخ النابلسي أن من رأى القمر في منزله فهو غائب يعود ويقدم إليه.

- ومن رأى القمر في نومه وكان يريد أن يخفي أمراً ما انكشف أمره وفق تفسير الشيخ النَّابلسي.

- أمَّا من رأى أنَّه ينظر فيرى القمر فجأة ينظر إليه أعداؤه وينقادون إليه، وأمَّا من تعلَّق بالقمر فينال خيراً وفق النابلسي وابن سيرين.

- وقد تدل رؤية القمر لمن كان مريضاً أو مسافراً على هلاكه والله أعلم.

- ويقول النَّابلسي أنَّ من رأى أنَّه يسجد للشمس أو للقمر فإنَّه يطيع ملكاً ظالماً أو يرتكب إثماً عظيماً.

- وحسب ابن سيرين من رأى أن عنده أو في يديه أو حجره قمرٌ تزوج زوجاً بقدر ضوئه ونوره رجلاً كان أم امرأة.

ومن الحالات الأخرى التي تقدمها مفسِّرة الأحلام في موقع حلوها عن رؤية القمر في المنام

- رؤية أكثر من قمر في السماء تدل على كثرة العلماء .

- وإن رأى الرجل أنَّه يتكلم مع القمر فذلك يدل على مجالسة عالم جليل .

- ومن رأى أن القمر بجانبه الزُّهرة فذلك يدل على طلب العلم وإن الدنيا ما زالت بخير.

- ومن رأى صورته في القمر فذلك يفسر بأنه سيرزق علماً وعزاً.

- أمَّا من رأى أنه يبول على سطح القمر فإنه يولد له مولود يسود قومه.

- ومن رأى أن الناس اجتمعوا على القمر فإن الناس تجتمع على حاكم عادل أو عالم ينتفع بعلمه.

- ومن رأى القمر في بيته فإنه يتزوج امرأة صالحة .

- وإذا رأى النَّائم أنه صعد إلى القمر فذلك يفسَّر بأنَّه يخطب امرأة صالحة أو ذات حسب ونسب.

- ومن رأى أنَّه يعانق القمر فإنَّه يعانق امرأة .

- أمَّا من رأى أن القمر في حجره فذلك يفسَّر بأنه يكون ذو شأن عند السلطان .

أخيراً.... ينوه موقع حلوها؛

بما أنَّ علم تفسير الرؤى له ثوابت واستدلالات تعتمد على الكتاب والسُّنة، ومتغيرات تتأثر بالزمن وأحوال النَّاس، فالرؤية ليست قانوناً بل علم يحتاج منا المدارسة والربط، حيث يضيف الموقع عن طريق خبرائه تفسيراً خاصاً به يعتمد على مدارسة المتغيرات في الزَّمان والمكان والتي يتأثر بها علم تفسير الأحلام؛ لذا قد يجد القارئ ما يوافق أو يخالف كتب التفاسير فاقتضى التنويه: كل منا يصيب ويخطئ، ولا يخفى على كلِّ ذي لبٍ فضلُ الشَّيخ النابلسي والعلَّامة ابن سيرين وغيرهم من العلماء الأفاضل ومعرفتهم في تعبير الرؤى فهم علماء أجلاء لهم كل احترامنا وتقديرنا نفعنا الله واياكم بعلومهم وجمعنا بهم في عليين عند رب كريم، لذلك لا يمكن النظر إلى التناقضات في التفاسير إلا باعتبارها اختلافات في الزمان والمكان وقراءة معاصرة لا تنكر ما سبقها، ويبقى أملنا بالتوفيق حاجه أساسية لنا ودمتم في رعاية الله وحفظه.