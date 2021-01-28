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الاكثر متابعة اليوم - خالد يوسف يعود إلى مصر

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Dina Hussein 0 تبليغ

انتشرت أنباء عن استعداد المخرج والبرلماني السابق خالد_يوسف، للعودة إلى مصر بعد سنوات أمضاها في فرنسا برفقة زوجته الفنانة التشكيلية شالیمار شربتلي.

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وقالت مصادر خاصة إن الموقف القانوني للمخرج والبرلماني خالد يوسف سلیم حيث لا توجد ضده أي قضايا أو أزمات قانونية.

وأكدت المصادر أن خالد يوسف غير مطلوب لأي قضايا سياسية أو جنائية، وبذلك له كامل الحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري للمواطنين.

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كان البعض أتهم خالد يوسف باستغلال ممثلات مبتدئات تسعين للشهرة، وأجبارهن على تصوير فيديوهات إباحية في فضيحةٍ لم ينسها بعد العرب.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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