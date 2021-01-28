تراند اليوم : العمرة بالتقسيط عن طريق البنوك حرام شرعاً

العمرة بالتقسيط عن طريق البنوك حرام شرعا

أ.د حسام الدين عفانة

يقول السائل:يقوم أحد البنوك الإسلامية في قطاع غزة بتقسيط العمرة،حيث إنه يشتري الخدمة من شركات الحج والعمرة بمبلغٍ من المال،ثم يقوم ببيعها إلى الراغبين بمبلغٍ أعلى،فهل تجوز هذه المعاملة،أفيدونا؟

الجواب:لا شك أن فضل العمرة عظيمٌ وثوابُها كبيرٌ،فقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(العمرةُ إلى العمرة كفارةٌ لما بينهما،والحجُ المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة)رواه البخاري مسلم.وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفدُ الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم)رواه ابن ماجة وابن حبان وحسنه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجة2/149.وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(تابعوا بين الحج والعمرة،فإنهما ينفيان الفقر والذنوب،كما ينفي الكيرُ خَبَثَ الحديد والذهب والفضة،وليس للحجة المبرورة ثوابٌ دون الجنة)رواه النسائي والترمذي وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي1/244-245.

ومن المقرر شرعاً أن الحج والعمرة إنما يجبان على المستطيع لقوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}سورة آل عمران الآية97.‏ وتوفر نفقات الحج وتكاليفه داخلةٌ في معنى الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة،فالأصل أن يكون من وجب عليه الحج مستطيعاً فحينئذ يجب علـيه الحج،وإن لم يكن مستطيعاً،فالحج غير واجب عليه وكذا العمرة عند من قال بوجوبها وهو الراجح من قولي العلماء.

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ولا ينبغي للمسلم أن يستدين ليحج أو يعتمر إلا إذا كان له مالٌ سيحصل عليه فيما بعد،فقد ورد في الأثر عن عبد الله بن أبِي أوفى أنه(سُئل عن الرجل يَسْتَقْرِضُ ويحج،قال:يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ ولا يستقرض،قال:وكنا نقول لا يَسْتَقْرِض،إلا أن يكون له وفاءٌ)رواه ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى.قال الإمام النووي في الروضة:[إنما يجوز الاقتراض لمن علم من نفسه القدرة على الوفاء]وسئل الشيخ العلامة العثيمين:[بعض الناس يأخذ سلفياتٍ من الشركة التي يعمل بها،يتم خصمها من راتبه بالتقسيط ليذهب إلى الحج،فما رأيكم في هذا الأمر؟فأجاب:الذي أراه أنه لا يفعل؛لأن الإنسان لا يجب عليه الحجُ إذا كان عليه دَيْنٌ،فكيف إذا استدان ليحج؟!فلا أرى أن يستدين للحج؛لأن الحج في هذه الحال ليس واجباً عليه،ولذا ينبغي له أن يقبل رخصة الله وسعة رحمته ولا يكلف نفسه دَيْناً لا يدري هل يقضيه أو لا؟ربما يموت ولا يقضيه ويبقى في ذمته]مجموع فتاوى الشيخ العثيمين21/93،فإن استدان الشخص فحج أو اعتمر فحجه وعمرته صحيحان.

وينبغي أن يُعلم أن كثيراً من الناس تساهلوا في الديون وأكثروا من الاستدانة حتى في الكماليات،مع عدم نظرهم إلى عواقبها السيئة في الدنيا والآخرة،والتساهل في الديون أمرٌ جِدُّ خطيرٍ على المسلم في دنياه وفي أخراه،وينبغي للمسلم أن لا يستدين إلا إذا ألمت به حاجةٌ ماسةٌ،وعليه أن ينوي سدادَ الدين في أسرع وقتٍ ممكنٍ،وقد ورد التحذير من الديون في أحاديث كثيرة منها:عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(إن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال.فقام رجلٌ فقال:يا رسول الله،أرأيتَ إن قُتلتُ في سبيل الله أتكفرُ عني خطاياي؟فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:نعم،إن قُتلتَ في سبيل الله وأنت صابرٌ محتسبٌ مقبلٌ غير مدبرٍ.ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل:كيف قلت؟قال:أرأيتَ إن قُتلتُ في سبيل الله أتكفرُ عني خطاياي؟فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:نعم،إن قُتلتَ في سبيل الله وأنت صابرٌ محتسبٌ مقبلٌ غير مدبرٍٍ إلا الدَّين،فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك)رواه مسلم.وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(يُغفر للشهيد كلُّ شيء إلا الدَّين)رواه مسلم.وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:هاهنا أحدٌ من بني فلان،فلم يجبه أحدٌ، ثم قال هاهنا أحدٌ من بني فلان،فلم يجبه أحدٌ،ثم قال هاهنا أحدٌ من بني فلان،فقام رجلٌ فقال أنا يا رسول الله،فقال ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟قال إني لم أنوه بكم إلا خيراً إن صاحبكم مأسورٌ بدينه،فلقد رأيته أُدِّيَ عنه حتى ما أحدٌ يطلبه بشيء) رواه أبو داود والنسائي،وفي رواية للحاكم(إن صاحبكم حُبس على باب الجنة بدينٍ كان عليه فإن شئتم فافدوه،وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله،فقال رجلٌ عليَّ دينه فقضاه)قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين،وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب2/168.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(نفْسُ المؤمن معلقةٌ بدينه حتى يقضى عنه)رواه أحمد والترمذي وقال:حديث حسن،ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.وبعد هذا التوضيح أقول:إنه لا يصح تقسيط العمرة عن طريق البنوك مطلقاً،أما البنوك الربوية فلأنه رباً صريح،حيث إن البنوك الربوية تقرض مع الفائدة،وهذا عين الربا المحرم في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.وأما البنوك الإسلامية فإذا كان التمويل عن طريق المرابحة،فهذا أيضاً لا يجوز شرعاً،لأن المرابحة لا تدخل الأجور،وإنما تكون في السلع والعقارات،فالمرابحة لا يجوز أن تجري في الأجور المنفصلة،كأجور السكن وأجور النقل،لأن ذلك يؤول إلى الربا،حيث إن المطلوب دفع الأجور حالاً،واستيفاؤها مؤجلةً مع زيادة،وهذا هو الربا بعينه،جاء في ضوابط المرابحة لبنك البلاد ما يلي:[لا يجوز أن تكون سلعة المرابحة أجور خدمات منفصلة-كأجور العمالة والتأمين والنقل-لأنها لا تصح أن تكون مبيعاً،ويجوز ذلك إن كانت أجور الخدمات ضمن قيمة السلعة].وفي معاملة العمرة محل السؤال دورُ البنك إنما هو ممولٌ فقط،وسيسترد المبلغ الذي دفعه مع زيادة،وهو رباً واضح.كما أن تكييف المعاملة المذكورة على أنها مرابحة غير صحيح،لأن البنك لا يمكنه تأدية الخدمة لمشتريها،حيث إن البنك لا يستطيع تأمين الخدمات المتعلقة بالعمرة كالنقل والسكن ونحوها للمعتمرين.وانحصر دور البنك في دفع رسوم العمرة للشركة،ثم استيفاؤها بأكثر مما دفع،فهي عمليةٌ ربويةٌ محرمةٌ.

وقد قررت هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني أنه لا يجوز أن تجري المرابحة في العمرة أو الحج،لأن دور البنك ممولٌ فقط وأنه يؤول إلى الربا.وأخيراً أبين أنه لو كان تقسيط العمرة أو الحج بين الشركة وبين الشخص مباشرة ودون تدخل طرفٍ ثالثٍ صحت المعاملة،لأن الشخص إذا استدان لحجٍ أو لعمرةٍ فحجه وعمرته صحيحان كما سبق بيانه.ويجب على البنوك الإسلامية أن تنأى بنفسها عن المعاملات المحرمة،بل عن كل معاملةٍ فيها أدنى شبهةٍ حتى لا تُسيء لفكرة الصيرفة الإسلامية،والواجب على البنوك الإسلامية أن تُحسن أدائها بزيادة الالتزام بالأحكام الشرعية،لتمتاز بالفعل عن مشابهة البنوك الربوية،وقد صح قول النبي صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاس،فَمَن اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرأَ لِدِيْنِهِ وعِرْضِه،وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ.أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً.أَلا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ،أَلا وإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ وإذَا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهيَ القَلْبُ)رواه البخاري ومسلم.وخلاصة الأمر أن فضل العمرة عظيمٌ وثوابها كبيرٌ،وأن الحج والعمرة إنما يجبان على المستطيع الذي توفرت عنده نفقات الحج والعمرة،وأن من لم يكن مستطيعاً،فالحج والعمرة غير واجبين عليه.ولا ينبغي للمسلم أن يستدين ليحج أو يعتمر إلا إذا كان له مالٌ سيحصل عليه فيما بعد.وأن كثيراً من الناس قد تساهلوا في الديون مع عدم نظرهم إلى عواقبها السيئة في الدنيا والآخرة،ولا يصح تقسيط العمرة عن طريق البنوك الربوية لأنه رباً صريح،ولا عن طريق البنوك الإسلامية مرابحةً،لأن المرابحة لا تدخل الأجور وإنما تكون في السلع والعقارات،وأن الواجب على البنوك الإسلامية أن تنأى بنفسها عن المعاملات المحرمة والمشتبهة،وأن تُحسن أدائها بزيادة الالتزام بالأحكام الشرعية،لتمتاز عن البنوك الربوية حقيقةً وفعلاً.