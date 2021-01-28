تراند اليوم : ماذا عليكي أن تفعلي كي لا تفقدي جمال وجهك مع خسارة وزنك

الكثيرات ممن يخسرن وزنهن نتيجة قيامهن بريجيم يعانين من مشاكل تتعلق ببشرة الوجه، فتظهر تجاعيد في البشرة ناتجة عن ترهلات، مما يجعل خسارة الوزن ينطبق عليها مثل مصري “يا فرحة ما تمت”، ولكي تتم الفرحة نقدم ثماني نصائح تساعد في تجنب ترهل بشرة الوجه في حالات خسارة الوزن:

- تدليك بشرة الوجه: الحصول على تدليك للوجه يحسّن الدورة الدموية فيه، ما يمنح النضارة لوجهك ويخفف أيضاً من الترهلات.

- ممارسة الرياضة: فهي تعمل على منح النضارة للوجه لأنها تطهّر الجسم من السموم.

- مزاولة تمارين اليوغا: والهدف هو الاسترخاء وإزالة التوتر، مما يمنح بشرة الوجه المزيد من التألق والإشراق.

- استخدام كريمات غنية بالكولاجين: وهو أمر ضروري عند اتباع الحمية أو بعد التوقف عنها للحصول على وجه مشدود.

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- شرب كميات وافرة من الماء: إذ تمنح المياه البشرة كمية كبيرة جداً من المعادن الأساسية.

- قناع الكافيار: الكافيار مادة جديدة تستخدم في عالم التجميل وتعتبر صحية لأنها طبيعية 100% وتمدّ البشرة بكمية هائلة من المواد المغذية وتعمل على إزالة كل الترهلات الموجودة فيها.

- التركيز على تناول مكملات فيتامين ج: يساعد فيتامين ج في إنتاج مادة الكولاجين في الجسم. ولذلك، فتناول المكملات الغذائية يمنح بشرة مشدودة. وتجدر الإشارة الى أنّه يمكنك تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين ج أيضاً كالبرتقال والتفاح والفراولة والكيوي.

- إجراء حقن الميزوثيرابي: إمداد البشرة بالمزيد من الفيتامينات والمعادن قد يتحقق عبر حقن الميزوثيرابي. هذه الحقن تعمل على شدّ ترهلات الوجه بعد جلسات عدة، ما يزيد من شد البشرة.