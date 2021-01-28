تراند اليوم : قصر الامارات ينظم مسابقة طبخ مثيرة للاطفال

قصر الامارات ينظم مسابقة طبخ مثيرة للاطفال

ابو ظبي / الخليج 365

اعلن فندق قصر الامارات اليوم عن واحدة من المبادرات الفريدة من نوعها والتي تستهدف هذه المرة الاطفال الذين يحلمون بالقيام بمجرد زيارة للقصر فما بالهم ان يكون بامكانهم المشاركة في مسابقة طبخ مثيرة بمساعدة احد الطباخين الرئيسيين في الفندق.

تنظم المسابقة في 13 ابريل المقبل وتقتصر على الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 7 و13 سنة وعليهم ان يكونوا برفقة احد والديهم ليتسنى لهم المشاركة مقابل رسم رمزي يبلغ 100 درهم للطفل الواحد.

وقالت ادارة الفندق ان المسابقة ستبدا في الساعة الثانية بعد الظهر وستنظم خارج مبنى الفندق في الهواء الطلق تحت شعار "اطبخ بكل حواسك" بمساعدة الشيف الكسندر طاهي المعجنات في الفندق.

اقرأ أيضاً

ويمكن ان يشارك في المسابقة 15 طفل كحد اقصى وسيتم اعطائهم معاطف تحمل شعار قصر الامارات اضافة الى مئزر طبخ وقبعة لكل طفل وسيكون بامكانهم ان يحتفظوا بها كلها بعد المسابقة.

وقالت ادارة قصر الامارات "سيكون بامكان الاطفال المشاركين ان يعدوا وجبتهم بانفسهم على طاولة كبيرة سيتم وضعها في الخارج وسيكون الشيف الكسندر هناك لمساعدتهم" واشارت الى انه سيتم اعطاء كل طفل ورقتين تتضمنان طرق اعداد الطعام يمكنهم ان ياخذوا واحدة منها للبيت بعد المسابقة.